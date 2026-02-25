Під таким укриттям формується стабільний мікроклімат, що сприяє швидкому проростанню насіння

Багато хто чекає першої весняної редиски з особливим нетерпінням. Хочеться, щоб соковиті коренеплоди з’явилися на столі якомога швидше. І це цілком реально, якщо створити для рослин сприятливі умови одразу після посіву. Допоможе в цьому легке укриття з агроволокна. Детальніше про це пише ProstoWay.

Чому агроволокно працює

Агроволокно пропускає світло та вологу, але водночас утримує тепло біля поверхні ґрунту. Земля прогрівається швидше, а сходи захищені від нічних заморозків і різких перепадів температур. На відміну від поліетилену, матеріал не створює надмірної вологи й дозволяє повітрю вільно циркулювати.

Під таким укриттям формується стабільний мікроклімат, що сприяє швидкому проростанню насіння. Поливати можна просто поверх матеріалу – вода легко проходить крізь нього.

Як правильно використовувати агроволокно

Після посіву одразу накрийте грядку агроволокном і закріпіть краї, щоб його не підіймав вітер. Залишайте укриття навіть після появи сходів. Воно не завадить росту, зате збереже тепло та захистить молоді рослини від шкідників, зокрема хрестоцвітої блішки.

За таких умов редиска достигає приблизно за 20–25 днів після посіву. Це дозволяє отримати врожай на 10–14 днів раніше, ніж при звичайному вирощуванні у відкритому ґрунті.