Тюльпани – одні з найпопулярніших весняних квітів, але у вазі вони можуть втрачати свіжість досить швидко. Щоб букет радував око якомога довше, важливо правильно підготувати стебла та забезпечити належний догляд. Флористи радять дотримуватися кількох простих правил, які допоможуть зберегти красу композиції. Про них пише УНІАН.

Як підготувати тюльпани перед тим, як ставити у вазу

Перед розміщенням у воді обов’язково зробіть свіжий косий зріз стебел. Це покращує поглинання води та зменшує ризик розвитку бактерій. Оновлювати зріз бажано кожні кілька днів.

Також варто прибрати зайве листя, особливо те, що може опинитися у воді. Надлишок зелені сприяє швидкому псуванню води та скорочує тривалість життя букета.

Де краще ставити букет тюльпанів

Тюльпани не люблять прямого сонячного проміння та високої температури. Тримайте вазу подалі від батарей, обігрівачів і кухонної плити. Прохолодне місце без протягів допоможе квітам довше залишатися пружними.

Скільки води потрібно тюльпанам

Наливати воду у вазу слід помірно. Стебла тюльпанів чутливі до надлишкової вологи, тому достатньо невеликого рівня води. Важливо щодня міняти воду на свіжу й холодну, адже ці квіти швидко реагують на бактерії.

З якими квітами поєднувати тюльпани

Плануючи композицію, варто обережно підбирати сусідів для тюльпанів. Не рекомендується поєднувати їх із нарцисами, оскільки вони виділяють речовини, що скорочують життя інших квітів. Натомість гарним вибором стануть довгостеблові ромашки або піретрум.

Додаткові хитрощі для продовження свіжості

Існує простий спосіб трохи подовжити декоративність букета. Можна обережно проколоти стебло шпилькою на відстані приблизно 1–1,5 сантиметра під бутоном. Це допомагає пелюсткам довше зберігати насичений колір.

Також варто звернути увагу на форму вази. Для тюльпанів підходять високі вузькі ємності, які підтримують стебла й допомагають створити акуратну композицію.