Посадка полуниці під агроволокно гарантує швидку адаптацію саджанців та їхнє подальше стрімке зростання

Вирощування полуниці – трудомісткий та багатоетапний процес, який потребує багато часу та зусиль. Якщо ви хочете насолоджуватися щедрим урожаєм, захистити живці та спростити догляд за ягодами, тоді краще садити полуницю на агроволокно. Як це правильно робити і про весь процес пише «Флористікс».

Як постелити агроволокно

Вирівнявши граблями поверхню ґрунту, накрийте грядку агроволокном. Щоб воно не задиралося, можна прикріпити його до дерев'яного каркасу скобами, цвяхами або просто присипати краї землею.

Агроволокно краще використовувати двостороннє: з одного боку воно біле, з другого чорне. Якщо грядка розташована в тіні, накрийте її агроволокном чорною стороною назовні, а якщо полуниця зростатиме на сонячній ділянці, краще стелити волокно вверх білою стороною, яка захистить кореневу систему рослин від перегріву.

Посадка полуниці

Посадка полуниці під агроволокно гарантує швидку адаптацію саджанців та їх подальше стрімке зростання.

Саджати полуницю потрібно в зроблений в агроволокні хрестоподібний розріз, але не робіть його надто великим, інакше нівелюється ефект «придушення» бур'янів. Просунувши в розріз руку, в ґрунті зробіть поглиблення, потім розправте коріння саджанця, опустіть його через розріз у ямку, підгорніть під саджанець землю та обтисніть її навколо рослини.

Саджанці із закритою кореневою системою саджати набагато легше, тому що їх коріння огорнуте землею і рослини не помічають пересадки. Крім того, якщо найближчим часом вдарять заморозки, саджанці із закритою кореневою системою їх перенесуть, а ось ті рослини, коріння яких довелося розправляти, можуть загинути.

Дуже важливо, щоб після посадки серцевина рослини була на рівні ґрунту. Якщо на саджанцях вже сформовані квітконоси, краще їх видалити, щоб рослина спрямувала всі сили на вкорінення, а не на цвітіння та формування зав'язі.

Полуницю висаджуйте у ряди. Відстань між кущами – 30 см, а між рядами – 40 см. Потім потрібно рясно полити грядку, щоб ґрунт щільніше прилягав до коріння рослин. Крім того, при пересадці полуниця з відкритою кореневою системою перенесла серйозний стрес і їй потрібна волога.

Щоб прискорити укорінення, можна обприскати полуницю по листю антистресовим препаратом – «Мегафол» або «Спідфол Аміно», а якщо саджанці здаються вам не надто життєздатними, полийте їх розчином гуматів. Через два тижні можна провести листове підживлення полуниці сульфатом калію або розчином попелу.