Кожні 2-3 місяці: як самостійно почистити зливний фільтр у пральній машині
Щоб техніка працювала без проблем, цей елемент слід очищати раз на 2-3 місяці
Зливний фільтр пральної машини затримує дрібне сміття, шерсть, волосся та інші залишки, які можуть забивати зливну систему. Щоб техніка працювала без проблем, цей елемент слід очищати раз на 2-3 місяці. «Чистота» розповідає, як самостійно очистити фільтр пральної машинки.
Як почистити зливний фільтр у пральній машині в домашніх умовах
- Вимкніть пральну машинку та приберіть всі речі з неї, якщо вони там є.
- Підкладіть ганчірку під машинку так, щоб вода не потекла на підлогу.
- Знайдіть фільтр та викрутіть його проти годинникової стрілки. Він зазвичай розташований у правому нижньому кутку.
- Промийте помпу під водою та висушіть.
- Протріть ганчіркою місця біля фільтра та всередині.
- Поверніть все назад.
Що робити, якщо фільтр не відручується
Якщо помпа у пральній машинці не відкручується, необхідно дуже сильно натягнути її на себе. Після цього спробувати прокрутити вліво, а потім назад у право.
Така ситуація нормальна, особливо коли довго не проводилось чищення. Фільтр може стати менш рухливим, але у кожній ситуації є рішення. Але якщо самостійно витягти фільтр не вийшло, краще звернутись до майстрів.
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