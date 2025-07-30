Щоб техніка працювала без проблем, цей елемент слід очищати раз на 2-3 місяці

Зливний фільтр пральної машини затримує дрібне сміття, шерсть, волосся та інші залишки, які можуть забивати зливну систему. Щоб техніка працювала без проблем, цей елемент слід очищати раз на 2-3 місяці. «Чистота» розповідає, як самостійно очистити фільтр пральної машинки.

Як почистити зливний фільтр у пральній машині в домашніх умовах

Вимкніть пральну машинку та приберіть всі речі з неї, якщо вони там є. Підкладіть ганчірку під машинку так, щоб вода не потекла на підлогу. Знайдіть фільтр та викрутіть його проти годинникової стрілки. Він зазвичай розташований у правому нижньому кутку. Промийте помпу під водою та висушіть. Протріть ганчіркою місця біля фільтра та всередині. Поверніть все назад.

Що робити, якщо фільтр не відручується

Якщо помпа у пральній машинці не відкручується, необхідно дуже сильно натягнути її на себе. Після цього спробувати прокрутити вліво, а потім назад у право.

Така ситуація нормальна, особливо коли довго не проводилось чищення. Фільтр може стати менш рухливим, але у кожній ситуації є рішення. Але якщо самостійно витягти фільтр не вийшло, краще звернутись до майстрів.