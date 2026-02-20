Наріжте пагони так, щоб на кожному залишилося по 3–4 міжвузля

Живцювання – один із найзручніших методів розмноження троянд. Проте в холодний період року складно забезпечити стабільне тепло та вологість у квартирі. Саме тому метод із холодильником став справжньою знахідкою для тих, хто не має теплиці. Він дозволяє зберегти живці у стані спокою та стимулювати формування коренів без складного обладнання. Детальніше про це пише ProstoWay.

Підготовка живців

Наріжте пагони так, щоб на кожному залишилося по 3–4 міжвузля. Видаліть листя, аби рослина не витрачала поживні речовини на ріст зеленої маси. У такому стані всі ресурси спрямовуються на розвиток кореневої системи.

Мінітеплиця власноруч

Візьміть пластикову пляшку та обріжте її нижню частину, щоб отримати ємність приблизно 10 см заввишки. Наповніть її зволоженою сумішшю перліту та піску. Вставте живці досить щільно – в одній ємності можна розмістити кілька десятків заготовок.

Зробіть невеликі надрізи у верхній частині пляшки та накрийте нею нижню частину, створивши закритий простір. Кришку залиште трохи відкрученою для доступу повітря. Обгорніть конструкцію темним пакетом і поставте в холодильник.

Догляд

Раз на кілька тижнів перевіряйте стан субстрату, за потреби зволожуйте та короткочасно провітрюйте. До початку весни на живцях з’являться корінці. Завдяки пухкому субстрату їх легко пересадити у ґрунт без пошкоджень. Такий спосіб допоможе отримати міцні саджанці й закласти основу для рясного цвітіння в новому сезоні.