Вікна – одна з головних «дірок» для тепла в будинку. Через них можуть втрачатися суттєві обсяги тепла, якщо вони неправильно встановлені чи не обслуговуються. ТСН розповідає, як утеплити пластикові вікна на зиму.

Чим утеплити пластикові вікна самостійно?

Віконні отвори можна утеплити на зиму декількома варіантами:

Монтажна піна. Піна заповнить всі порожнечі по периметру віконного отвору, перешкоджаючи руху повітря. Однак піна потребує захисту від ультрафіолету, високої та низької температури. Тому використовувати лише її недоцільно. Мінеральна вата. Хороший теплоізоляційний матеріал для утеплення підвіконь та внутрішніх укосів. Пінопласт або пінополістирол. Використовується для утеплення укусів вікон. Силіконовий герметик. Надійний спосіб усунути продування між пластиковими елементами вікна. Будівельний скотч. Клеїться поверх герметика або навіть замість нього.

Як утеплити металопластикові вікна зсередини?

Щоб утеплити внутрішні скоси пластикових вікон, варто дотримуватися наступних дій:

Обробіть всі щілини, усуньте забруднення та видаліть частини, що випадають, або стару піну. Нанесіть ґрунтовку, після цього закладіть щілину монтажною піною. Після її висихання видаліть надлишок піни та додайте пінопласт чи вату у місця, що залишились. Встановіть гіпсокартон та нанесіть шпаклівку та фарбу. Внутрішні скоси менш схильні до впливу зовнішніх факторів, але висувають більше вимог до естетичної частини.

Щоб утеплити підвіконня пластикових вікон, потрібно спочатку визначити слабкі місця, звідки дме. Продування можливе між пластиковими частинами вікна та підвіконня, і в таких місцях рекомендується використовувати герметик.

Також можливі продування між підвіконням та стіною. У цьому випадку утеплення виконується до моменту встановлення підвіконня шляхом укладання шару теплоізоляційного матеріалу. А після його монтажу, додатково запінюванням відстані між підвіконням та бетонною стіною або цегляною кладкою.

Окрім цих дій, усунути продування пластикових вікон можна за допомогою заміни гумового ущільнювача. Поміняти ущільнювач можна своїми руками – достатньо витягнути старий ущільнювач та вставити новий.