Саме в цьому ховається секрет глибини смаку

Кава – це справжній ритуал, який всі повторюють кожного дня. Проте виявляється, що більшість з нас власноруч позбавляють напій його неперевершеного смаку при варінні у джезві. «24 канал» розповідає, яку помилку в приготуванні кави роблять усі.

Дослідник української кухні, ресторатор Всеволод Поліщук розповів, що при приготуванні кави у джезві потрібно слідкувати, щоб напій не закипів. І саме в цьому ховається секрет глибини смаку.

«Чекати, поки кава закипить, – велика помилка, адже суть у тому, щоб не дати повітрю винести ефірні олії з кави, в яких смак і аромат. Якщо ви тричі прокипʼятите каву – жодних присмаків деревини, ягід або цитрусових ви вже не відчуєте», – розповів Всеволод Поліщук.

Окрім цього, для приготування в джезві треба використовувати каву дуже дрібного помелу.