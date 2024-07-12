Найефективніші сонцезахисні штори виготовляються з матеріалів, які мають УФ-світловідбиваючі властивості

Якщо ви зараз у пошуку цупких штор, які б не пропускали сонячного світла і тепла у дім, тоді вам треба звернути увагу на матеріал виробів. Про найкращі тканини для блокування світла, читайте на ZAXID.NET.

Який матеріал обрати

Найефективніші сонцезахисні штори виготовляються з матеріалів, які мають УФ-світловідбиваючі властивості і тих, які досить щільні, аби зменшувати проникнення світла.

Поліестер – міцний і стійкий до вицвітання матеріал, який добре справляється з блокуванням світла. Він легко переться, має широкий вибір кольорів і візерунків.

Бавовна з домішками – натуральна бавовна в поєднанні з синтетичними волокнами гарантує відмінні властивості блекауту і, до того ж, приємна на дотик. Цей вид тканин часто має додаткове світловідбиваюче покриття.

Штори-блекаут – спеціальні штори з покриттям блекаут призначені для повного блокування світла. Вони відмінно підійдуть для спалень, якщо ви любите поспати довше.

Відмінність штор

Штори з поліестеру є одними з найпопулярніших на ринку завдяки своїй доступності та довговічності. Через велике різноманіття кольорів і дизайнів, їх легко підібрати під різні стилі інтер'єру.

Штори з бавовни з домішками синтетики коштують трохи дорожче, ніж штори з чистого поліестеру, але вони краще затемнюють кімнату. Бавовна – натуральний матеріал, який в поєднанні з синтетичними волокнами набуває міцності і стійкості до пошкоджень.

Найвищу ефективність блокування світла можна отримати завдяки шторам з блекаут покриттям. Вони виготовлені таким чином, щоб повністю перешкоджати проникненню світла. Штори блекаут коштують дорожче стандартних, але їх здатність забезпечувати максимальне затемнення і теплоізоляцію робить їх вартими своїх грошей. Крім того, такі штори дуже міцні та стійкі до пошкоджень, тому вони часто є інвестицією на довгі роки.

За матеріалами Firanki