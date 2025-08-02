Правильні дії допоможуть ефективно впоратися з проблемою, не пошкодивши тканину

Плями від кулькової ручки можуть зіпсувати будь-яку річ, особливо якщо вони з’явилися на улюбленій сорочці чи блузці. Але правильні дії допоможуть ефективно впоратися з проблемою, не пошкодивши тканину. Real Simple розповідає, як видалити плями від кулькової ручки.

Крок 1: Запобігання перенесення чорнила.

Покладіть кілька шарів паперових рушників під пляму від чорнила. Це запобіжить перенесенню чорнила на іншу частину одягу.

Крок 2: Промокніть чорнило.

Промокніть свіжі плями від чорнила паперовим рушником. Не тріть, просто промокніть. Тертя може збільшити пляму або заглибити її у волокна тканини.

Крок 3: Обробіть пляму спиртом.

Змочіть ватний тампон в ізопропіловому спирті або в прозорому питному спирті, такому як горілка чи джин. Почніть із зовнішнього краю плями та рухайтеся до центру, промокнувши пляму тампоном, змоченим у спирті. Міняйте тампон на новий, коли чорнило переноситься. Використовуйте сухий паперовий рушник, щоб допомогти ввібрати розчинене чорнило. Якщо пляма велика, ви можете скористатися піпеткою, щоб нанести спирт на уражену ділянку. Тільки переконайтеся, що під плямою є рушники, і промокайте, поки не вберете зайву рідину.

Крок 4: Прополощіть тканину.

Коли більша частина плями зникне, промийте це місце холодною водою. Переконайтеся, що вода холодна, а не тепла чи гаряча, щоб запобігти затвердінню плями.

Крок 5: Попередня обробка плями.

Нанесіть трохи потужного мийного засобу на забруднену ділянку та втирайте його в тканину пальцями або щіткою з м’якою щетиною. Залиште мийний засіб діяти щонайменше на 10 хвилин, перш ніж прати одяг.

Крок 6: Виперіть одяг.

Періть одяг згідно з інструкціями на етикетці з догляду. Дотримання інструкцій з догляду є надзвичайно важливим, оскільки відхилення від цієї інструкції може пошкодити одяг.

Крок 7: Перевірте забруднену ділянку.

Після прання перевірте пляму, перш ніж сушити річ. Якщо пляма залишилась, повторіть всі кроки з її видаленням.