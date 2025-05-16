Цей метод буде ефективним для металевих решіток, не покритих емаллю

З часом на решітках духовки чи гриля накопичуються жир, кіптява чи нагар, які важко видалити звичайним миттям. Проте повернути решітці частий вигляд можна без спеціальної хімії. Ukr.Media розповідає про простий спосіб, в якому знадобиться лише фольга.

Для очищення достатньо зіжмакати звичайну фольгу в щільну кульку. Вона послужить альтернативою жорсткій губці. Намочіть решітку теплою водою, можете додати трохи засобу для миття посуду та просто починайте терти фольгою пригорілі ділянки.

Цей метод буде ефективним для металевих решіток, не покритих емаллю. Він не дряпає поверхню, проте добре справляється навіть із застарілим нальотом.