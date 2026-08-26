Чавунна сковорода може служити роками, але з часом на її поверхні неминуче накопичується нагар. Особливо складно відмити товстий шар, який утворився після тривалого використання. Водночас поспішати купувати агресивну побутову хімію не обов’язково, адже впоратися із забрудненням можна за допомогою простих засобів, про які пише УНІАН.

Як очистити чавунну сковороду від нагару

Для очищення знадобляться харчова сода та сухий гірчичний порошок. Сода працює як м’який абразив, а гірчиця допомагає впоратися із жировими відкладеннями.

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Змішайте дві столові ложки соди з однією столовою ложкою сухої гірчиці безпосередньо у сковороді. Додайте трохи гарячої води та перемішайте до утворення густої пасти.

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Розподіліть суміш по забруднених ділянках і поставте сковороду на середній вогонь. Доведіть суміш до кипіння та залиште на 5–10 хвилин, щоб нагар і жир розм’якли.

Після цього обережно злийте рідину, промийте сковороду гарячою водою та протріть її м’якою губкою. Якщо забруднення залишилися, повторіть процедуру ще раз.

Що зробити після очищення

Після миття ретельно висушіть чавунну сковороду, щоб на ній не залишалася волога. Потім нанесіть тонкий шар рослинної олії та прогрійте посуд, це допоможе відновити захисний шар на поверхні.

Не варто використовувати для чавуну надто агресивні кислотні засоби або жорсткі абразиви. Вони можуть пошкодити захисний шар, завдяки якому їжа менше прилипає до поверхні сковороди.