Спокійним міцним сном нині мало хто може похвалитися

Нині мало хто може похвалитися, що спить спокійно і міцно 7-8 годин. Більшість з нас часто прокидаються то від звуку сирен, то від роботи ППО, то від ракетних ударів. Тривожні думки, переживання також не дають заснути і змушують прокидатися по декілька разів за ніч. За таких умов не вдається добре відпочити і вранці прокинутися свіжими, бадьорими і це негативно впливає на організм, на здоров’я загалом.

Як допомогти собі у таких випадках? Нині відома лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська ділиться порадами, які допоможуть організмові нормально функціонувати після тривожної безсонної ночі.

Що відбувається в організмі після безсонної ночі?

Аби собі допомогти, передусім треба розуміти, що відбувається у нашому організмі після безсонної тривожної ночі.

1. Накопичується аденозин. Він створює відчуття втоми. Короткий сон або фізична активність допомагають «змивати» цю втому.

2. Підвищується рівень кортизолу. Високий рівень стресового гормону погіршує функції нейронів (нервових клітин). Релаксаційні техніки та певні акценти у харчуванні допомагають його знизити.

3. Є зміни у експресії (активності) генів. Робота деяких циркадних генів (PER, CRY, BMAL1) може бути порушена, а денна активність (денне світло, фізичні вправи) сприяють їх корекції, що відновлює нормальний ритм.

Як допомогти організму оговтатися?

Оксана Скиталінська радить додати більше денного світла.

«Виходьте на свіже повітря або стійте біля вікна, відкрийте штори, щоб отримати яскраве денне світло (навіть, якщо є хмари). Це допомагає вирівняти зміщення внутрішнього годинника, адже фоточутливі клітини сітківки надсилають сигнал у ділянку мозку (супрахіазматичне ядро), що регулює циркадні ритми», – каже лікарка.

Випийте склянку теплої води для гідратації, поліпшення реології крові, кращого транспортування кисню та поживних речовин. Гідратація сприяє виведенню токсинів та зниження рівня кортизолу, який може бути підвищений після безсоння.

За словами дієтологині, підійде і слабомінеральна вода. Завдяки вуглекислому газу кров ще швидше «розбавляється». Мінеральні води в Україні, переважно, гідрокарбонатні, вони покращують роботу печінки, нирок.

Які продукти найкраще використати на сніданок?

Оксана Скиталінська радить включити продукти, у якому є білок (яйця намʼяко), складні вуглеводи (цільнозерновий хліб), корисні жири і протизапальні речовини - масло, омега3 (омегу приймати додатково), вітаміни групи B (листова зелень, бобові), які підтримують синтез нейромедіаторів, таких як серотонін і ГАМК (гама-аміномасляна кислота). І не забудьте про антиоксиданти: фрукти (ягоди, цитрусові) та овочі допомагають зменшити оксидативний стрес, що посилюється при безсонні.

З добавок можна приймати лецитин. Він покращує склад клітинних мембран всього організму, і, відповідно, роботу мозку, печінки, жовчного міхура, травлення, засвоєння жирів, жиророзчинних вітамінів.

Упродовж дня малими ковтками варто пити теплу воду, травʼяні чаї (ромашка, мʼята, лемонграс, імбир). Пробіжка або прогулянка на свіжому повітрі, хоч би 15 хвилин, допоможе підтримати нормальну роботу циркадних ритмів, особливо, якщо є нічні пробудження.

Включіть у розпорядок дня прогулянку і фізичні вправи

Передусім, лікарка радить зробити вправи для верхньої частини тіла, для покращення мозкового кровообігу.

«Фізична активність сприяє збільшенню кровотоку в мозку, що покращує доставку кисню та поживних речовин, а також стимулює вироблення нейротрофічного фактора BDNF, що підтримує нейропластичність та відновлення клітин», – каже Оксана Скиталінська.

Вправи також допомагають знизити рівень аденозину, який накопичується під час безсоння і викликає відчуття втоми.

Є ще техніка релаксації «4-7-8»:вдих на 4 секунди, затримка дихання на 7 секунд і видих на 8 секунд допомагає швидко розслабитися і знизити рівень стресу.

Якщо є можливість удень подрімати до 16:00 протягом 15 - 20 хв, скористайтеся цим. Денний короткий сон має лікувальну дію.

«Він знижує рівень аденозину (що зменшує сонливість), відновлює енергетичний баланс нейронів. Це дає змогу мозку відновити свою працездатність, зменшити відчуття втоми та покращити когнітивні функції після короткого сну», – радить лікарка.

Релаксація та сон сприяють зниженню рівня кортизолу – гормону стресу, що в надлишку може руйнувати нейрональні мережі. Зменшення стресу покращує синтез нейромедіаторів та нормалізує експресію генів, пов’язаних із циркадними ритмами.