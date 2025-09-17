Коли дитина малює на шпалерах ручкою або фломастером, плями можуть стати справжньою проблемою. РБК-Україна розповідає, як можна очистити сліди від ручки без шкоди для оздоблення стін.

Оцет. Він допомагає ефективно видалити свіжі сліди чорнила на вологостійких шпалерах. Для цього достатньо змочити ватний диск або тканину 9% столовим оцтом та обережно протерти забруднення. Після видалення чорнила слід обробити шпалери вологою губкою, щоб змити залишки оцту.

Марганцівка з оцтом. Для світлих водостійких шпалер без малюнка можна приготувати розчин марганцівки в оцті. Ватною паличкою нанесіть розчин на сліди чорнила та залиште на 15-20 хвилин. Потім розчин потрібно видалити ватним диском, змоченим у перекисі водню.

Перекис водню. Він ідеально підходить для світлих вологостійких шпалер без малюнка. Нею змочують ватну паличку та обережно наносять на чорнильні сліди, поки вони не почнуть світлішати. Після процедури шпалери протирають вологою тканиною.

Лак для волосся. Лак підходить для видалення чорнила з вінілових шпалер. Його розпилюють на пляму і через кілька секунд протирають вологою тканиною або ватним диском. Важливо не чекати, поки лак висохне, інакше він закріпить чорнила.

Технічний спирт. Цей метод агресивний, тому підходить для нових та старих слідів чорнила на нефарбованих шпалерах без візерунків. Ватною паличкою з технічним спиртом обробляють забруднення, через 5-10 хвилин протирають вологою тканиною. Не рекомендують використовувати цей спосіб для кольорових шпалер.

Сіль. Для вологостійких флізелінових та вінілових шпалер змішують сіль із невеликою кількістю води. Цю масу потрібно нанести на ватний диск та прикласти до слідів ручки на 5-7 хвилин. Потім сіль знімають, а шпалери протирають вологою губкою.

Ластик. Звичайний ластик також може очистити сліди від чорнил. Проте діяти потрібно обережно, щоб не пошкодити покриття.

Піна для гоління. Піну для гоління наносять на чорнильні плями, дають висохнути, а потім видаляють сухою тканиною або паперовим рушником.