Наприкінці жовтня більшість троянд поступово втрачають своє цвітіння. Часто на кущах ще залишаються напівживі квіти, які дачники просто зрізають і викидають або ж відправляють у компост. Але це не найкраще рішення. Як їх можна використати, пишуть «Добрі новини».

Чому пелюстки троянд корисні для ґрунту

У процесі цвітіння троянда активно накопичує в квітах корисні речовини: органічні кислоти, вітаміни групи B, ефірні олії, а також мікроелементи: залізо, мідь, цинк. Це справжній живильний коктейль.

Після ферментації (бродіння) пелюстки стають прекрасною основою для підживлення, яке легко засвоюється корінням дерев та кущів. Такий настій особливо ефективний восени для зміцнення рослин перед зимою.

Як приготувати настій із пелюсток троянд

Зібрані пелюстки троянд (можна разом із дрібними зав’язями) потрібно скласти в ємність, пластикову або скляну. До пелюсток троянд можна додавати й інші відцвілі рослини: айстри, флокси, гортензії, чорнобривці. Вони також містять багато корисних речовин і чудово підходять для осіннього настою. Залити їх водою (можна теплою, не кип’яченою) так, щоб покрити повністю. Ємність закрити кришкою та залишити настоюватися протягом 10-14 днів у теплому місці.

Коли з’явиться характерний запах бродіння – настій готовий. Його можна процідити та використовувати для поливу під корінь плодових дерев, кущів смородини, аґрусу, малини.

Якщо поливати вже пізно – не виливайте даремно

Якщо температура вже впала і рослини не встигнуть скористатися добривом, то не викидайте настій. Його можна вилити на компостну купу. Це значно пришвидшить її дозрівання й покращить мікрофлору. Навесні отримаєте пухкий і поживний компост.