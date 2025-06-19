У період активного росту бузині потрібна волога й живлення

Більшість представників роду бузини – це компактні дерева або чагарники, хоча трапляються й багаторічні трав'янисті форми, як, наприклад, бузина трав'яниста. У помірному кліматі найпоширенішою залишається бузина чорна, саме їй надають перевагу садівники за декоративність і користь. Як правильн її вирощувати і доглядати, пише «Флористікс».

Характеристика бузини чорної

Цей чагарник або дерево виростає до 2-6 метрів і зазвичай формує густі зарості у світлих лісах. Молоді гілки бузини мають зелене забарвлення, але з часом набувають сіро-бурого кольору й вкриваються численними сочевичками. Листя складне, непарноперисте, великого розміру, з гострими довгастими листочками. Квітки бузини зібрані в щитковидні суцвіття діаметром до 25 см, з’являються наприкінці весни. Ягоди – темні кістянки з червонуватою м’якоттю, достигають у серпні–вересні.

Чому варто вирощувати бузину

Крім декоративної функції, бузина широко використовується в народній медицині. Вона не лише прикрасить ділянку, а й стане джерелом натуральних ліків, якщо знати, як правильно вирощувати й доглядати за кущем.

Посадка бузини

Найкраще приживаються однорічні чи дворічні саджанці. Хоч бузина не надто вибаглива, вона краще росте на сонячних ділянках із родючим, вологим ґрунтом. Якщо посадити її в тіні або на бідних землях, це позначиться на декоративності та здоров’ї куща. Часто бузину висаджують поблизу господарських будівель або компостних ям – запах молодих пагонів добре відлякує комах.

Для посадки ідеально підходить суглинок або дерново-підзолистий ґрунт із нейтральною реакцією (pH 6-6,5). Закислену землю потрібно попередньо вапнувати за рік-два до посадки.

Перед посадкою навесні викопайте яму глибиною 80 см і шириною 50 см. Родючий верхній шар змішайте з компостом, фосфорними та калійними добривами. Засипте цю суміш на дно ями, встановіть саджанець і засипайте спочатку нижнім шаром ґрунту, а потім сумішшю з добривами. Полийте рослину щедро й, якщо потрібно, підв’яжіть до кілочка.

Літній догляд

У період активного росту бузині потрібна волога й живлення. Регулярно розпушуйте ґрунт, видаляйте бур’яни та стежте, щоб не пересихала земля. Якщо кущі були пошкоджені морозами, навесні часто з’являється прикоренева поросль – її потрібно своєчасно видаляти.

У серпні починається дозрівання плодів. Щоб запобігти небажаному пізньому росту пагонів, на кінець літа приберіть мульчу й прищипніть верхівки.

У жовтні варто провести профілактичну обробку від шкідників і хвороб. Великі гілки білити, а пристовбурні кола утеплити перегноєм чи сухим листям. Взимку сніг стане природним захистом від морозів.

Полив і підживлення

У дощове літо бузина не потребує додаткового поливу. У спекотні періоди поливайте кущ раз на тиждень 10-15 л води. Молоді рослини потребують більше вологи. Після поливу розпушуйте ґрунт і видаляйте бур’яни.

Навесні та влітку рослину підживлюють органікою: настоєм гною або курячого посліду. У бідних ґрунтах корисні й мінеральні комплекси. Восени підживлення припиняють.