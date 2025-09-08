Корінь гіпсофіли потужний, стрижневий і розгалужений

Гіпсофіла – витончена квітка, що стала популярною в садівництві завдяки своїй легкості й ніжності. Вона має різноманітні види та сорти, які відрізняються формою, висотою та кольором квітів. «Флористікс» пише про особливості гіпсофіли, правила її вирощування, догляду та розмноження.

Корінь гіпсофіли – потужний, стрижневий і розгалужений. Стебло майже безлисте, прямостояче або простягнене, заввишки від 20 до 50 см, іноді до 1 м у напівчагарникових видів. Листя – дрібне, цілісне, ланцетоподібне або овальне. Квітки – дрібні, білі або з прозеленню, іноді рожеві, зібрані у пухкі волотисті суцвіття. Плід – багатосім’янка яйцеподібної або кулястої форми.

Вирощування з насіння

Гіпсофіла розмножується насінням і живцями. Однорічні види сіють під зиму у відкритий ґрунт, багаторічні – ранньою весною у розсадні ящики, заглиблюючи насіння на 0,5 см. Сходи проріджують, залишаючи відстань не менше 15 см, або пересаджують у горщики. Для розвитку сіянців потрібен світловий день 13-14 годин.

Посадка

Саджати гіпсофілу потрібно після появи 1-2 справжніх листків. Вибирайте сонячне сухе місце з легким ґрунтом і вапном (25-50 г СаСО3 на м², pH 6,3-6,7). Не саджайте рослини близько до ґрунтових вод. При посадці дотримуйтеся відстані між рослинами 0,7 м, між рядами – 1,3 м. Коренева шийка повинна залишатися на рівні ґрунту. Поливати після посадки.

Догляд

Поливати лише в суху погоду, воду лити під корінь. Підживлення органічними (настій коров’яку) і мінеральними добривами двічі-тричі за сезон. Свіжий гній не використовувати – гіпсофіла його не переносить.

Розмноження живцями

Живці нарізають із молодих пагонів до цвітіння (квітень-травень або серпень), заглиблюють на 2 см у пухкий субстрат із крейдою. Вкорінення проходить при температурі ~20°C, при 12-годинному світловому дні і високій вологості (парник). Висаджують у ґрунт до осені.

Хвороби та шкідники

Можуть уражатися сірою гниллю, іржею, нематодами. Для боротьби з нематодами використовують фосфамід (обприскування з інтервалом 3-5 днів) або гарячу воду (50-55°C) для промивання коренів. Проти гнилі застосовують фунгіциди – бордоську суміш, оксихом, мідний купорос.

Збір насіння і зимівля

Насіння збирають восени з висохлих коробочок, сушать у провітрюваному приміщенні і зберігають у сухому вигляді. Наприкінці осені багаторічну гіпсофілу обрізають, залишаючи 3-4 стебла, вкривають листям або ялиновим гіллям для зимівлі.

Види і сорти

Гіпсофіла волотиста (Gypsophila paniculata) – багаторічна, до 120 см, квітки білі або рожеві, сорти: «Брістоль Фейрі» (біла махрова), «Пінк Стар» (темно-рожева), «Фламінго» (рожева махрова).

Гіпсофіла витончена (Gypsophila elegans) – однорічна, 40-50 см, квітки білого, рожевого або кармінного кольору, сорти: «Роза», «Кармін», «Дабл Стар».

Гіпсофіла повзуча (Gypsophila muralis) – однорічна, близько 30 см, квітки рожеві або білі, сорти: «Фретенсіс» (рожевий), «Монстроза» (білий).

Гіпсофіла тихоокеанська (Gypsophila pacifica) – багаторічна, до 1 м, квітки блідо-рожеві.