Важливо знати, які саме рослини можуть стати потенційними алергенами

Кімнатні рослини створюють затишок, покращують мікроклімат і часто прикрашають наш дім не гірше за дизайнерські інтер’єри. Проте деякі з них можуть бути джерелом неприємних алергічних реакцій, особливо для людей з підвищеною чутливістю до пилку, латексу, спор або цвілі. Які саме квіти можуть бути подразниками, пише Jardineriaon.

Реакції можуть варіюватися від легкого свербежу в очах до серйозних дихальних порушень. Тому важливо знати, які саме рослини можуть стати потенційними алергенами.

Папороть (Nephrolepis exaltata)

Папороті популярні завдяки своїм пишним зеленим листям, але вони активно виділяють мікроспори, які легко розносяться повітрям і можуть спричиняти:

подразнення слизових;

чхання;

закладеність носа;

загострення алергічного риніту чи астми.

Особливо небезпечні для алергіків папороті в закритих приміщеннях з поганою вентиляцією.

Плющ (Hedera helix)

Популярна ампельна рослина, яку часто вирощують у горщиках або підвішують на стінах. Але:

листя плюща може бути джерелом сапонінів – речовин, що провокують подразнення шкіри;

поширює пилок та спори цвілі.

При контакті з рослиною або тривалому перебуванні в приміщенні можуть виникати висипання, свербіж або проблеми з диханням.

Спатифілум (Spathiphyllum):

Незважаючи на свій приємний аромат, спатифілум – рослина отруйна та містить глікозиди, які можуть викликати:

головний біль;

запаморочення;

нудоту;

а у чутливих – алергічні реакції на пилок.

Ця рослина особливо небезпечна для дітей та людей з респіраторними хворобами.

Фікус (Ficus benjamina, Ficus elastica)

Фікуси – лідери серед фільтрів повітря за версією NASA, але й серед рослин-алергенів:

виділяють латексоподібний сік, що може викликати контактний дерматит;

алергени з фікусу мають схожість з білками латексу, тому особливо обережно повинні ставитися до нього люди з алергією на рукавички або повітряні кульки.

Фікуси також активно накопичують пил на листках, який може спричиняти подразнення.

Бромелія (Bromeliaceae)

Ці рослини утримують воду у своїх розетках, створюючи ідеальне середовище для цвілі та грибків:

поширюють вологу та спори;

пилок бромелій також може викликати подразнення очей, чхання, шкірні висипи.

Вологе середовище навколо бромелії може провокувати розвиток алергій навіть у людей, які раніше не стикалися з симптомами.

Амброзія (Ambrosia artemisiifolia)

Хоч і не завжди є кімнатною рослиною, іноді її помилково залишають у горщиках або приносять у букети. Надзвичайно потужний алерген:

одна рослина може виробляти до мільярда зерен пилку;

викликає сильні напади сінної лихоманки, загострює астму.

Пилок амброзії здатен проникати в житло навіть через москітні сітки та щілини.

Пасифлора пурпурова (Passiflora incarnata)

Має пухнасте листя, яке легко накопичує пил. Якщо не доглядати за рослиною ретельно:

пил з листків може стати джерелом подразнення очей, носа;

у чутливих осіб викликає сльозотечу, закладеність носа, сухий кашель.

Потрібне регулярне промивання листя теплою водою.

Африканська фіалка (Saintpaulia)

Чудова декоративна квітка, але її м’яке, опушене листя і квіти легко накопичують побутовий пил, а це створює сприятливе середовище для кліщів, які провокують алергію.

Крім того, квіти містять пилок, який поширюється повітрям у період цвітіння.

Чорнобривці (Tagetes)

Відомі своїм сильним ароматом, чорнобривці містять ефірні олії, які:

можуть подразнювати слизову оболонку носа;

викликати чхання, головний біль, нудоту;

підсилюють прояви сінної лихоманки.

Також виділяють пилок, шкідливий для людей з алергією на айстрові.

Гіпсофіла волотиста (Gypsophila paniculata)

Популярна у флористиці, з вигляду ніжна й безпечна, однак її мініатюрні квіти активно виділяють пилок, який здатний викликати алергічні реакції – риніт, кон’юнктивіт, у важких випадках бронхіальну астму.

Найчастіше небезпека криється в сушених композиціях з гіпсофіли, які довго зберігають алергени.