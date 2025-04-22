Один із основних способів формування куща хризантеми – регулярне прищипування

Щоб хризантеми формувалися красивими, густими кущами кулькоподібної форми, необхідно дотримуватися кількох ключових агротехнічних прийомів. Аrguments пишуть про методи, які допоможуть досягти бажаного результату навіть у домашніх умовах.

Прищипування та формування куща

Один із основних способів формування куща хризантеми – регулярне прищипування. Починайте прищипувати верхівки пагонів, коли рослина досягне висоти 10-15 см. Це стимулює розвиток бічних гілочок, що сприяє створенню густої та рівномірної крони. Особливо важливо проводити прищипування до початку бутонізації, зазвичай до кінця червня. Після цього процедуру припиняють, щоб не порушити процес цвітіння.

Вибір місця для посадки

Для досягнення бажаної форми хризантеми важливо правильно вибрати місце для посадки. Рослини повинні отримувати достатньо сонячного світла, оскільки це стимулює рівномірний ріст та формування куща. У тіні рослини можуть витягуватися, що ускладнює формування бажаної форми.

Обрізка та догляд

Регулярна обрізка відцвілих суцвіть сприяє продовженню періоду цвітіння та підтримує естетичний вигляд рослини. Також важливо проводити підживлення рослин, особливо під час активного росту та формування бутонів. Використовуйте збалансовані добрива, що містять фосфор та калій, для стимулювання цвітіння.