Вирощування лісових грибів на дачі не працює так само передбачувано, як вирощування печериць чи глив

Збирати лісові гриби, не виходячи далеко за межі власної ділянки, цілком можливо спробувати. Для цього можна перенести на дачу грибний матеріал із лісу та створити умови, наближені до природних. Найкраще для такого способу підходять ділянки біля молодих або дорослих дерев, де достатньо вологи та немає постійного яскравого сонця. Як виростити гриби на ділянці, пише Prosto Way.

Які гриби підійдуть для вирощування

Для такого способу використовують саме лісові гриби, зібрані в природному середовищі. Можна брати навіть перестиглі екземпляри або гриби з пошкодженою зовнішньою частиною, адже для приготування грибного розчину важлива передусім їхня грибниця та спори.

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Особливу увагу варто приділити місцю, де росли гриби. Якщо вони були знайдені під конкретними деревами, для перенесення на ділянку бажано обрати схожу рослину. Деякі лісові гриби утворюють взаємозв’язок із коренями дерев, тому просто полити ними будь-яку грядку недостатньо.

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Як приготувати грибний розчин

Зібрані гриби подрібніть у блендері або пропустіть через м’ясорубку. Отриману масу змішайте зі 100 г дріжджів і 2 столовими ложками цукру.

Суміш залийте водою та добре перемішайте. У початковому рецепті радять використовувати природну воду, однак для безпечнішого домашнього способу краще брати чисту воду без хлору, наприклад відстояну.

Перелийте суміш у відповідну ємність, накрийте та залиште в темному місці приблизно на два тижні. За цей час органічна маса має настоятися.

Як засіяти ділянку грибами

Після настоювання розведіть отриману суміш водою. Для 100 г грибної маси використовуйте близько 10 л води.

Оберіть на ділянці місце під деревами або поруч із ними. Ґрунт має бути достатньо вологим, без постійного застою води. Рівномірно полийте підготовлену територію грибним розчином, намагаючись не пересушувати її надалі.

Найкраще не очікувати появи грибів одразу. Грибниці потрібен час, щоб пристосуватися до нового середовища. Результат також залежатиме від виду гриба, наявності відповідного дерева, складу ґрунту, температури та вологості.

Що важливо врахувати

Вирощування лісових грибів на дачі не працює так само передбачувано, як вирощування печериць чи глив. Багато видів не можуть повноцінно розвиватися без певного дерева-партнера, тому найкраще відтворювати умови, у яких гриб ріс у природі.

Також не варто використовувати для такого експерименту невідомі гриби. Збирайте лише ті види, які ви точно вмієте розпізнавати, адже подрібнення або настоювання не робить отруйні гриби безпечними.