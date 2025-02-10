Для пророщування насіння зручно використовувати ватні диски

Вирощування розсади перцю – важливий етап для отримання здорових і міцних рослин. Існують різні методи вирощування, і один з них передбачає відмову від пікірування. Важливим кроком є також пророщування насіння перед посівом, що дозволяє забезпечити кращу схожість і розвиток рослин. «Флористікс» пише, як правильно виростити розсаду перцю зі всіма нюансами пікірування та чому пророщування насіння може бути корисним.

Сприятливі дні для посадки перцю

У лютому сприятливі дні для посіву чи посадки овочевих культур: 1, 4, 5, 8-10, 15-24 лютого. Перець краще сіяти 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24 чисел, пише «Зелена садиба». Сприятливі дні для посіву розсади перцю у березні припадають на зростаючий Місяць, зокрема 1-5, 8-9, 15-19, 23-25 та 27-31 березня. У ці дні посів дасть найкращі результати, сприяючи здоровому розвитку рослин.

Підготовка насіння перцю до посіву

Знезараження насіння

У першій декаді лютого починають сіяти пізні та середньо-пізні сорти перцю, а для ранніх сортів оптимальний час – з другої половини лютого до початку березня. Перед посівом насіння обов'язково потрібно знезаразити, особливо якщо воно зібране з домашнього перцю або придбане без попередньої обробки виробником. Для цього використовують хлоргексидин, який можна придбати в аптеці. Цей антисептик ефективно бореться з грибковими та бактеріальними захворюваннями.

Насіння поміщають у шприц, додають розчин і ретельно збовтують. Після 20-30 хвилин обробки промивають насіння кілька разів чистою водою.

Пророщування насіння

Для пророщування насіння зручно використовувати ватні диски. На один диск розкладають знезаражене насіння, накривають його іншим диском і зволожують водою. Потім цей «сендвіч» кладуть на блюдце, накривають поліетиленовим пакетом і ставлять у тепле місце. Оптимальна температура для пророщування – 25-28°C. Використовуйте для зручності пластиковий пакет із застібкою, на якому вкажіть вид та сорт перцю, і підвісьте його біля батареї.

Посів пророщеного насіння на розсаду

Підготовка розсадного ящика

Для вирощування перцю без пікірування підходять звичайні ящики для квітів. На дно укладають шар дренажу з пінопласту товщиною 2-3 см, після чого заповняють ящик розсадним ґрунтом з рівнем кислотності 5,5-6,5 pH. Перець не переносить кислі ґрунти, тому на цей момент варто звернути увагу. Ґрунт не повинен доходити до верхнього краю ящика на 1 см. Поверхню рівняють та злегка утрамбовують.

Посів насіння

Насіння сіють в два ряди. Для цього роблять борозенки глибиною 1 см за допомогою дерев’яної планки, проливають їх теплою водою та чекають, поки вона вбереться. Щоб не пошкодити корінці пророслого насіння, акуратно перекладають пророщене насіння разом з водою у борозенки за допомогою ложки. Після цього накривають їх ґрунтом, поливають і мульчують тонким шаром сухого ґрунту. Ящик накривають плівкою та ставлять у тепле місце з температурою 25-28°C до появи сходів.

Цей метод дозволяє виростити розсаду перцю без необхідності пікірування, що значно спрощує процес вирощування.