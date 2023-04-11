Підживлення розсади не потрібне, а ось підсвічування – обов'язкове

Після проростання розсаді потрібні оптимальні умови для зростання, адже це прямо впливає на майбутній урожай. Розповідаємо про них коротко і по суті.

Розсаду томатів пікірують в стадії 2-3 справжніх листків. За день-два до цього полив припиняють – ґрунт не повинен бути важким. Витягувати саджанці зручніше виделкою – менший ризик розриву коренів.

Торф'яні стаканчики дренувати не потрібно. Решту – так. Щоб дренаж повноцінно виконував свої функції, прокладіть між ним і субстратом шматочок нетканого матеріалу – ґрунт не буде просідати, забиваючи повітряні порожнини. По завершенні пікіровки полийте саджанці слабким розчином марганцівки – для профілактики хвороби «чорна ніжка», яка є типовою для розсади помідорів.

Якщо у вас немає можливості забезпечити розпікірованим саджанцям підсвічування та загартовування в прохолодному приміщенні (+14-16°), заглиблювати до сім'ядоль не можна. У тепличних умовах сіянці формують менш щільне сім'ядольне кільце, що може призвести до його підгнивання.

Поливати саджанці краще талою водою або, якщо немає талої, відстояною. Робити це потрібно в ранкові або вечірні години. Зволожувати розсаду помідорів потрібно з обережно, оскільки вона може легко загнити. Якщо субстрат добре тримає вологу – не поливайте ґрунт із моменту посіву доти, доки у сходів не з’явиться перший справжній листок. Якщо ґрунт підсихає – краще зволожити його з пульверизатора, намагаючись не мочити стеблинки.

Підживлення розсади не потрібне, а ось підсвічування – обов'язкове. Коли сіянцям не вистачає сонця, вони починають витягати стебла та згинатися в бік світла. Використовуйте фітолампи або лампи денного світла. Сумарний світловий день для томатів повинен складати 10-12 годин.

За 2-3 тижні до висадки на ділянку відправте розсаду томатів на загартовування. Утримання при +14-16° допоможе їм легше адаптуватися в відкритому ґрунті. До моменту висадки на ділянку у сіянців має сформуватися 5-7 добре розвинених листків. Дочекайтеся впевненого прогрівання ґрунту та висаджуйте на ділянку.

Місце для посадки варто підготувати заздалегідь, хоча б за пару тижнів. При перекопці в ґрунт вносять органічні добрива, коригують текстуру до пухкої, повітряної. Традиційно високі томати висаджують в першу декаду травня, низькі та середні – з середини травня до кінця першої декади червня. У теплицях, залежно від умов, помідорну розсаду висаджувати можна і раніше, обравши похмурий, неспекотний, маловітряний день.

За матеріалами «Флорист-Х», «Зелена садиба», GradinaMax

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