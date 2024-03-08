Купіть великі цибулини тюльпанів, які підходять для посадки і вигонки в домашніх умовах

Зрізані тюльпани у вазі зів’януть за кілька днів, і якщо вам хочеться милуватися красою цих квітів довше, є рішення – виростити їх на підвіконні. Для цього не обо’язково садити їх у землю – тюльпати можна виростити просто у воді, у цьому велика перевага цибулинних квітів. Як це зробити, розповідає Ukr.Media.

Що потрібно для вирощування тюльпанів у воді:

великі цибулини тюльпанів, придатні для вигонки;

красиві прозорі ємності для посадки;

намистини, скляні кульки, камінчики;

вода.

Як вирощувати тюльпани у воді:

1. Купіть великі цибулини тюльпанів, які підходять для посадки і вигонки в домашніх умовах. Найпопулярніші це Pink Impression, Monte Carlо, Ad Rem, Princess Victoria.

2. Помістіть куплені цибулини в холодильник на 13-17 тижнів. Поряд з цибулинами у жодному випадку не можна зберігати яблука, інакше рослина може не зацвісти.

3. Насипте камінці і намистини у вазу, залийте водою практично повністю.

4. Помістіть цибулини тюльпанів зверху на камінчики, паростками вгору. Вони повинні самі дістатися до води, не можна занурювати цибулинку у воду, інакше вона може просто згнити.

5. Поставте вазу з цибулинами у прохолодне затемнене місце приблизно на 6 тижнів.

6. Нарешті перенесіть вазу з тюльпанами на сонячне підвіконня. Вже через 3 тижні вони потішать вас красивими квітами.

Щоб зекономити час, можна придбати цибулини тюльпанів в землі, які ще не зацвіли. Вийміть їх із землі і акуратно промийте, обріжте коріння і помістіть в скляну вазу точно так само, як в попередньому способі.

Цвісти такі цибулини будуть кілька тижнів, а не увесь рік. Але якщо висаджувати підготовлені цибулини в різні строки, то на підвіконні постійно буде квітник.