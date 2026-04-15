Запах сирості у ліжку виникає через накопичення вологи та розвиток мікроскопічних грибків. Найчастіше це трапляється в неопалюваних приміщеннях, де повітря застоюється. Матрац поступово вбирає вологу, мов губка, і стає джерелом неприємного запаху. Як прибрати неприємний запах, пише «Агро газда».

Саме тому звичайного провітрювання недостатньо. Потрібно не лише прибрати запах, а й усунути його причину.

Як прибрати запах без хімії

Найпростіший і безпечний спосіб – використання харчової соди. Її слід рівномірно розсипати по поверхні матраца і залишити на кілька годин або на добу. Для кращого ефекту можна додати кілька крапель ефірної олії.

Після цього соду потрібно ретельно прибрати пилососом. Вона добре поглинає як вологу, так і сторонні запахи.

Якщо запах стійкий, допоможе легкий оцтовий розчин. Його слід обережно розпилити на поверхню, не перезволожуючи тканину. Після обробки важливо добре провітрити приміщення.

Як правильно висушити матрац

Матрац потрібно поставити вертикально, щоб повітря вільно циркулювало з обох боків. Найкраще винести його на вулицю або залишити біля відкритого вікна.

Сонячне світло значно прискорює процес висихання. Воно також допомагає зменшити кількість грибків завдяки природній дії ультрафіолету.

Каркас ліжка теж варто протерти і добре висушити. Особливу увагу слід приділити дерев’яним елементам, де часто накопичується волога.

Як запобігти появі запаху

Щоб уникнути проблеми в майбутньому, не залишайте матрац у закритому приміщенні без доступу повітря. Краще зберігати його у вертикальному положенні або накривати так, щоб залишалася вентиляція.