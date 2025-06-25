Щоб позбутися лопуха, краще почати боротьбу ще на ранній стадії росту

Лопух важко не помітити серед інших бур’янів. Ця висока рослина з великими листками добре виділяється серед рослинності. Одні городники вважають його справжнім скарбом, інші намагаються якнайшвидше його викорінити. Які ефективні методи використати, щоб позбутись лопухів, пише Ukr.Media.

Ця рослина, відома також під назвою реп’ях, поширена у зонах помірного клімату Європи, Азії та Північної Америки. В Україні зустрічається шість його видів, найвідоміший з яких – лопух великий. Його можна знайти на покинутих ділянках, сміттєзвалищах, берегах річок чи озер.

Як вивести лопух з ділянки

Щоб позбутися лопуха, краще почати боротьбу ще на ранній стадії росту. Молоді рослини мають слабшу кореневу систему, тому видалити їх з ґрунту набагато простіше.

Найпростіший метод – перекопування землі з одночасним вилученням коріння. Якщо лопух уже дорослий, доведеться повторити процедуру кілька разів, адже він легко відростає з залишків кореня.

Для боротьби з великими кущами можна скористатися наступним методом: зрізати стебло максимально близько до землі, а всередині стебла зробити отвір і всипати туди трохи солі та додати кілька крапель оцту. Такий коктейль поступово знищує коріння зсередини.

Не варто використовувати сіль біля овочевих культур, оскільки вона шкодить також і їм.

Якщо на ділянці росте багато лопуху, його можна скошувати і накривати щільним матеріалом, наприклад, чорною плівкою чи агроволокном. Без доступу світла рослини загинуть.

Для хімічної боротьби використовують гербіциди, зокрема «Раундап» і «Лазурит». При роботі з «Раундапом» важливо не допускати потрапляння препарату на культурні рослини. «Лазурит» можна безпечно використовувати на картопляних грядках.