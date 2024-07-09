При використанні добрив краще трохи недогодувати рослини, ніж перестаратися

Вузькі грядки або грядки Міттлайдера – це чудова альтернатива звичайним городам. Такий метод створення грядок дозволяє значно спростити процес організації та догляду за овочевими та квітковими культурами. Підживлення рослин, висаджених у таких грядках, відбувається за особливою схемою Джейкоба Міттлайдера.

Добрива по Міттлайдеру

Всі використовувані добрива американський садівник розділив на дві групи, пише «Фермер».

Суміш 1. Є передпосівною підгодівлею. Склад першої суміші дуже простий: кальцій, який містить мінерали, змішується зі сполуками бору. Тож як перша підгодівля підійдуть вапно, крейда, гіпс, доломітове борошно. На 5 кг кальцію йде 60 г бората натрію або 40 г борної кислоти.

Суміш 2. До її складу входять добрива з фосфору, азоту, калію і магнію, а також мікроелементи молібден і бор. Останні вбираються рослиною в надзвичайно малій кількості, але їх роль дуже важлива. Потреба паростків в макроелементах висока.

Добрива бувають простими і складними. Прості – це ті, куди входить всього лише один якийсь макроелемент (або калій, або азот). А складні добрива містять сполуки цих макроелементів, такі як:

натрій + фосфор;

калій + магній;

натрій + фосфор + калій.

Як вносити добрива

Суміші 1 і 2 необхідно внести в грядку. Ними покривають тільки внутрішню площу і строго в день посіву. На 1 м2 треба 100 г 1-ї і 50 г 2-ї суміші.

Порядок підгодівлі ґрунту:

Добрива слід наносити рівномірно на поверхню грядки, по черзі: спочатку першу суміш, а слідом другу. Потім грядку неглибоко перекопують і вирівнюють її поверхню за допомогою грабель. Якщо вноситься підгодівля під уже наявні паростки, то поміщати її потрібно тільки посередині грядки у вигляді вузької смуги в 10 см, щоб не спровокувати опіки у рослин.

Недоліки методу

Досвідчені дачники стверджують, що вже через два сезони грунт в грядці стає виснаженим. Тому більшість садівників замінюють мінеральні добрива органічними і використовують гній, компост, золу і перегній. Це дозволяє отримати екологічно чистий продукт.

При використанні добрив краще трохи недогодувати рослини, ніж перестаратися.