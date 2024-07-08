Якщо ви в липні посієте петрушку або цибулю-порей, то зможете їсти їхню зелень у кінці сезону

Липень – середина літа, незважаючи на те, що головні городні роботи проводяться навесні, зараз все ще можна висадити кілька рослин і зібрати з них урожай. Що можна посадити в середині липня і як правильно це робити, пише «Флористікс».

Зелень

У середині літа на напівтінистій ділянці можна посіяти бораго, або огіркову траву: під яскравим сонцем ця рослина почне швидко формувати квіткові стрілки, а листя стане грубим.

Кріп можна сіяти все літо через кожні два-три тижні. Перед посівом насіння слід змочити водою, інакше воно довго проростатиме. Вирощувати кріп потрібно на добре освітлених ділянках із родючою землею.

Якщо ви посієте крес-салат, то зможете їсти його зелень уже через два тижні, а листковий салат буде готовий до вживання через місяць.

Перед посівом шпинату замочіть його насіння на кілька годин у воді, і тоді ви зможете збирати його врожай вже через два-три тижні. Рукола зійде вже за кілька днів після посіву. Особливо смачне й ніжне листя сортів Пасьянс і Рококо.

Якщо ви в липні посієте петрушку або цибулю-порей, то зможете їсти їхню зелень у кінці сезону, а наступної весни вони зійдуть набагато раніше за інші культури.

Коренеплідні культури

Редис із двотижневим інтервалом сіють кілька разів за сезон, причому в липні – не останній термін посіву цього овоча. Якщо ґрунт гарно удобрений азотом, редиски будуть соковитими та хрусткими. Найкраще росте ця культура на ділянках, де було зібрано ранню картоплю.

Добре росте й посіяний у липні дайкон: його коренеплоди добре зберігатимуться всю зиму й не втратять своєї свіжості до початку весни. Крім того, посів у липні капустяних культур, якими є і редис, і дайкон, позбавить вас від необхідності боротися з хрестоцвітими блішками.

У перших числах місяця можна сіяти ранні сорти моркви: вони встигають дозріти до зими та зберігаються навіть краще, ніж морква, посіяна в свій термін. Аби прискорити появу сходів та вимити з насіння ефірні олії, перед посівом його утримують у теплій воді.

Капуста

Садять у липні ранні сорти кольрабі, броколі й білоголової капусти: якщо серпень буде теплий, вони встигнуть дозріти. Поступово набувають популярності такі різновиди, як капуста напівголовкова, китайська, пекінська, які теж можна садити в липні.

Бобові

Боби, квасолю й горох теж можна сіяти в середині літа, оскільки вони досить холодостійкі й можуть дозрівати навіть під скупим і прохолодним осіннім сонцем, а збирати ніжні стручки спаржевої квасолі ви зможете вже через місяць після посадки.

Багаторічні овочеві культури

У липні доцільно провести посів таких городніх культур, як перцева чи лимонна м'ята, ревінь, щавель і багаторічні цибулі, наприклад, шалот, батун. До настання заморозків вони встигнуть сформувати кореневу систему, а навесні рано підуть у ріст.

Вирощувати овочеві багаторічники потрібно на піднесених місцях, де не буде залежуватися сніг або застоюватися тала й дощова вода. На зиму грядки вкривають шаром органічної мульчі завтовшки не менше 5 см.