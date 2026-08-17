Першою ознакою зазвичай стає світла пляма на листку

Білі, жовтуваті або сухі плями на листі орхідеї не завжди свідчать про хворобу. Якщо пошкоджена ділянка розташована саме з боку, куди потрапляють прямі сонячні промені, причиною може бути опік. Особливо часто це трапляється влітку на південних і західних вікнах. Як допомогти рослині пережити пошкодження та продовжити ріст, пише Deccoria.

Як виглядає сонячний опік

Першою ознакою зазвичай стає світла пляма на листку. Вона може мати чіткі краї та поступово набувати жовтого або коричневого відтінку. Пошкоджена тканина з часом висихає, а сильно обгоріле листя може почорніти та повністю втратити здоровий вигляд.

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На відміну від багатьох хвороб, опік зазвичай виникає саме на тій частині листка, яка була найбільше освітлена. Якщо нові плями не з’являються після зміни місця, це додатково свідчить про надмірне сонячне освітлення.

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Переставте орхідею від прямого сонця

Насамперед перенесіть рослину у місце з яскравим, але розсіяним світлом. Не ставте її одразу в темний кут, адже орхідеям потрібне достатнє освітлення для нормального росту.

Добре підійде східне або західне вікно за умови захисту від прямих променів у найспекотніші години. Якщо рослина залишається біля сонячного вікна, використовуйте легку фіранку або інше затінення.

Не зрізайте пошкоджене листя одразу

Якщо пляма невелика, не поспішайте видаляти весь листок. Навіть пошкоджена частина може залишатися корисною для рослини, а передчасне обрізання значної кількості листкової тканини лише послабить орхідею.

Залиште листок і поспостерігайте за його станом. Якщо пляма не збільшується, тканина не мокне та не має неприємного запаху, спеціальне втручання зазвичай не потрібне.

Коли листок потрібно обрізати

Якщо пошкоджена ділянка починає темніти, розм’якшуватися або має неприємний запах, її краще видалити до здорової тканини. Для цього використовуйте гострий і попередньо продезінфікований секатор або ніж.

Не зрізайте здорову частину листка без потреби. Після обрізання стежте, щоб місце зрізу залишалося сухим і чистим.

Якщо опік охопив майже весь листок, але він ще не має ознак загнивання, не обов’язково видаляти його негайно. Дочекайтеся, поки рослина почне формувати нове листя, якщо загальний стан орхідеї залишається добрим.

Як доглядати за орхідеєю після опіку

Після переміщення у більш комфортне місце не намагайтеся активно стимулювати ріст рослини великою кількістю добрив. Спочатку створіть стабільні умови: достатнє розсіяне освітлення, помірну вологість і відсутність перегрівання.

Поливайте орхідею після підсихання субстрату, орієнтуючись не лише на календар, а й на стан коренів та кори. Не залишайте воду в горщику або його зовнішній ємності після поливу, оскільки застій вологи може спричинити проблеми з кореневою системою.

У спекотні дні підтримуйте помірну вологість повітря, але не створюйте постійно вологе середовище навколо листя. Також не залишайте рослину під прямими променями після обприскування.

Як захистити орхідею від повторного опіку

Найкраща профілактика – правильно підібране місце. Орхідея повинна отримувати достатньо світла, але в години активного сонця її листя варто захищати від прямих променів.

Особливо уважно стежте за рослиною під час літньої спеки. Навіть якщо навесні вона добре почувалася на підвіконні, зі зміною сезону сонячне освітлення та температура біля скла можуть стати надто інтенсивними.