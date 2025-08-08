Як лише за 5 секунд дізнатися, чи свіжі яйця: простий тест
До теми
Існує перевірений спосіб, завдяки якому ви зможете визначити їхню якість
Перевірити, чи яйця свіжі – можна і без розбивання яйця. Існує перевірений спосіб, завдяки якому ви зможете визначити їхню якість та безпеку перед вживанням. ITVmg розповідає, як за 5 секунд дізнатися, чи свіжі яйця.
Простий тест на свіжість
Налийте у прозору склянку або банку холодну воду та обережно опустіть сире яйце у воду. Якщо яйце лежатиме на дні горизонтально – воно свіже і його можна сміливо використовувати.
Якщо воно стоїть вертикально або злегка піднялось – воно не зовсім свіже, але ще придатне до споживання, проте його потрібно добре термічно обробити. Але якщо яйце спливає на поверхню – його краще викинути, адже воно зіпсоване.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter