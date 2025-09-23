Також обліпиху можна заморозити й відразу в контейнері або пакеті, але тоді ягоди злипатимуться

Коли обліпиха з’являється на прилавках супермаркетів – це чудова нагода заготувати її, щоб взимку користуватися усіма її поживними властивостями. «Вікна» розповідають, як правильно заморозити обліпиху на зиму.

Як заморозити обліпиху: покрокова інструкція

Помийте у друшляку та приберіть сміття та пошкодженні ягоди. Потім дайте добре просохнути на паперовому рушнику, щоб видалити зайву вологу. Викладіть сухі ягоди в один шар на деко чи лист пергаменту – це дозволить їм замерзнути окремо, щоб потім було зручно діставати порціями. Покладіть лист в морозилку та залиште обліпиху заморожуватись до твердого стану. Заморожені та тверді ягоди потрібно перекласти в герметичні пакети.

Краще використовувати менші пакети, адже чим рідше ви витягуватимете пакет з морозилки та відкриватимете його, тим довше та краще обліпиха збережеться. Також обліпиху можна заморозити й відразу в контейнері або пакеті, але тоді ягоди злипатимуться.