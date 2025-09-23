Користь на всю зиму: як правильно заморозити обліпиху, щоб довго зберігалася
Коли обліпиха з’являється на прилавках супермаркетів – це чудова нагода заготувати її, щоб взимку користуватися усіма її поживними властивостями. «Вікна» розповідають, як правильно заморозити обліпиху на зиму.
Як заморозити обліпиху: покрокова інструкція
- Помийте у друшляку та приберіть сміття та пошкодженні ягоди.
- Потім дайте добре просохнути на паперовому рушнику, щоб видалити зайву вологу.
- Викладіть сухі ягоди в один шар на деко чи лист пергаменту – це дозволить їм замерзнути окремо, щоб потім було зручно діставати порціями.
- Покладіть лист в морозилку та залиште обліпиху заморожуватись до твердого стану.
- Заморожені та тверді ягоди потрібно перекласти в герметичні пакети.
Краще використовувати менші пакети, адже чим рідше ви витягуватимете пакет з морозилки та відкриватимете його, тим довше та краще обліпиха збережеться. Також обліпиху можна заморозити й відразу в контейнері або пакеті, але тоді ягоди злипатимуться.
