Хрустка запечена картопля – це поєднання правильної підготовки, температури і техніки приготування. Навіть простий гарнір може вийти ідеальним, якщо дотримуватися кількох базових правил. Express розповідає, як запекти ідеальну картоплю, за порадами шеф-кухаря Ліама Діллона.

Почати підготовку варто ще з вибору продукту. Для запікання найкраще підходить картопля, яка забезпечить баланс між пухкою серединкою і хрусткою скоринкою. Як писав раніше ZAXID.NET, якщо ви шукаєте картоплю для запікання, зверніть увагу на «Венету», «Леон» та «Розару». Картопля для запікання має бути середньої крохмалистості, з пружною текстурою. Біла картопля дає хрустку скоринку, рожева виходить соковитою і з більш насиченим смаком. Однак є й універсальні сорти картоплі, які підійдуть як для варіння, так і для смаження, і для духовки. Це «Адретта», «Невський», «Беллароза» та «Ювіляр».

Наріжте її великими шматками та проваріть у добре посоленій воді приблизно 12–15 хвилин – доки вона не почне розвалюватися. Це секрет, який зробить мʼякуш пухким, а краї хрусткими в духовці.

Потім злийте воду, просушіть картоплю на пару та добре струсіть. Далі вам потрібно розтопити масло та ретельно покрити ним картоплю перед тим, як поставити її у духовку при температурі 190°C на 30–40 хвилин разом із цілими гілочками свіжих трав, таких як розмарин, шавлія та чебрець.

Перевертайте картоплю і не давайте їй пересохнути. Постійне перевертання створить легендарну запечену картоплю: хрустку з усіх боків, соковиту всередині.