Як запобігти гниттю цибулі: поради для збереження врожаю
Цибуля – один з найпопулярніших овочів, який широко використовується у кулінарії. Щоб насолоджуватися її смаком протягом зими, важливо правильно зібрати та зберегти урожай. Однак навіть при дотриманні всіх правил можна зіткнутися з проблемою гниття цибулин, пише «Книга порад».
Причини гниття цибулі
Цибуля може почати псуватися через різні фактори, починаючи від неправильного догляду до несприятливих погодних умов. Основною причиною є зараження цибулин різними грибками та бактеріями. Вони потрапляють у цибулю через пошкодження під час збору врожаю або через природні отвори.Висока вологість і підвищена температура сприяють їхньому розвитку.
Основні захворювання цибулі при зберіганні
Бактеріальні гнилі – характеризуються неприємним запахом, водянистістю тканин та швидким розм’якшенням.
Чорна пліснява – виявляється у вигляді сажисто-чорного нальоту під лусочками.
Синьо-зелена пліснява – утворює зеленуватий наліт на поверхні цибулини.
Фузаріозна гниль – проявляється білим пухнастим нальотом і м’якою гниллю біля основи.
Сіра гниль шийки – з’являється сіра пліснява та гниль у шийці цибулини.
Як захистити цибулю від хвороб
Щоб зберегти урожай, дотримуйтеся кількох простих рекомендацій:
Сівозміна – не саджайте цибулю кілька років поспіль на одному місці.
Обережне збирання – уникайте пошкоджень цибулин під час збору та сортування.
Ретельне сушіння – після збору просушіть цибулю в сухому і добре провітрюваному місці.
Сортування – відбраковуйте пошкоджені та хворі цибулини перед закладкою на зберігання.
Оптимальні умови зберігання – підтримуйте температуру 0-4°C і вологість 60-70%.
Регулярний огляд – періодично перевіряйте стан цибулі, видаляючи уражені екземпляри.
Для зберігання цибулі важливо дотримуватися правильних умов та ретельно доглядати за врожаєм. Виконуючи ці рекомендації, ви зможете зберегти цибулю свіжою на всю зиму.