Для зберігання цибулі важливо дотримуватися правильних умов та ретельно доглядати за врожаєм

Цибуля – один з найпопулярніших овочів, який широко використовується у кулінарії. Щоб насолоджуватися її смаком протягом зими, важливо правильно зібрати та зберегти урожай. Однак навіть при дотриманні всіх правил можна зіткнутися з проблемою гниття цибулин, пише «Книга порад».

Причини гниття цибулі

Цибуля може почати псуватися через різні фактори, починаючи від неправильного догляду до несприятливих погодних умов. Основною причиною є зараження цибулин різними грибками та бактеріями. Вони потрапляють у цибулю через пошкодження під час збору врожаю або через природні отвори.Висока вологість і підвищена температура сприяють їхньому розвитку.

Основні захворювання цибулі при зберіганні

Бактеріальні гнилі – характеризуються неприємним запахом, водянистістю тканин та швидким розм’якшенням. Чорна пліснява – виявляється у вигляді сажисто-чорного нальоту під лусочками. Синьо-зелена пліснява – утворює зеленуватий наліт на поверхні цибулини. Фузаріозна гниль – проявляється білим пухнастим нальотом і м’якою гниллю біля основи. Сіра гниль шийки – з’являється сіра пліснява та гниль у шийці цибулини.

Як захистити цибулю від хвороб

Щоб зберегти урожай, дотримуйтеся кількох простих рекомендацій:

Сівозміна – не саджайте цибулю кілька років поспіль на одному місці. Обережне збирання – уникайте пошкоджень цибулин під час збору та сортування. Ретельне сушіння – після збору просушіть цибулю в сухому і добре провітрюваному місці. Сортування – відбраковуйте пошкоджені та хворі цибулини перед закладкою на зберігання. Оптимальні умови зберігання – підтримуйте температуру 0-4°C і вологість 60-70%. Регулярний огляд – періодично перевіряйте стан цибулі, видаляючи уражені екземпляри.

Для зберігання цибулі важливо дотримуватися правильних умов та ретельно доглядати за врожаєм. Виконуючи ці рекомендації, ви зможете зберегти цибулю свіжою на всю зиму.