Вживання продуктів з високим вмістом антиоксидантів допомагає запобігти катаракті

Катаракта – це помутніння і потемніння кришталика ока. За даними ВООЗ на катаракту страждає близько 20% людей у віці 40-60 років і понад 70% населення у віці старше 70 років. Катаракта є однією з основних причин сліпоти. За словами гастроентеролога, експерта МОЗ Олега Швеця, катаракті можна запобігти, змінивши спосіб життя, а якщо вона вже є, то не допустити швидкого прогресування.

Шість кроків, які знизять ризик виникнення катаракти

1. Харчування: включайте у раціон продукти з високим вмістом антиоксидантів

Результати досліджень послідовно демонструють, що вживання продуктів з високим вмістом антиоксидантів, таких як вітаміни С і Е, допомагає запобігти катаракті. А якщо вона вже формується – сповільнити прогресування захворювання.

До хороших джерел вітаміну С належать цитрусові (апельсини, мандарини, грейпфрути, лимони тощо), помідори та томатний сік, червоний і зелений перець, ківі, броколі, полуниця, брюссельська капуста, картопля. Вітамін Е міститься у рослинних оліях: соняшниковій, сафлоровій або з зародків пшениці. Цей вітамін містять і горіхи, особливо мигдаль, а також арахіс та зелені овочі, такі як шпинат і броколі. Каротиноїди лютеїн і зеаксантин також захищають очі від катаракти. Вони є у шпинаті, петрушці, кале, гарбузі, зеленому горошку, яйцях.

«Обов’язково їжте фрукти та овочі щодня. П’ять порцій забезпечують більш як 100 мл вітаміну С і 5-6 мг лютеїну та зеаксантину. Лише дві порції горіхів містять від 8 до 14 мг вітаміну Е. Якщо ви не споживаєте достатньої кількості потрібних поживних речовин із харчовими продуктами, поговоріть із вашим лікарем про доцільність споживання дієтичних добавок», – радить Олег Швець.

2. Киньте курити. Куріння шкідливе не лише для легенів і серця, а й для очей. Коли йдеться про катаракту, куріння є фактором ризику, який потрібно усунути. Воно створює більше вільних радикалів, що шкодять клітинам. Антиоксиданти – всі ті корисні речовини, які ви отримуєте з фруктів і овочів, борються з ними. Але куріння знищує антиоксиданти й приносить в організм багато токсинів, які можуть викликати катаракту.

Якщо кинете курити, це може запобігти катаракті, навіть якщо ви курили тривалий час.

3. Носіть сонцезахисні окуляри. Ультрафіолетові промені здатні викликати зміни в очах, зокрема, вони пошкоджують білки у кришталику ока.

«Є багато варіантів сонцезахисних окулярів, які пасують і водночас захищають очі. Обирайте таке скло, що блокує від 99% до 100% UVA та UVB променів, відсіває від 75% до 90% видимого світла. Важливо, щоб оправа щільно прилягала до очей. А скло сірого кольору допомагає краще бачити при водінні», – каже лікар.

4. Не зловживайте алкоголем. Дослідження показали, що при споживанні до двох напоїв (один напій – це 0,3 пива, 100 мл вина або 30 мл міцного алкоголю) щодня, шанси отримати катаракту можуть бути навіть нижчими, ніж у людей, які не п’ють алкоголю. Але вживання понад двох напоїв на день (приблизно 20 г 96% спирту) збільшує ризики.

5. Контролюйте рівень цукру в крові. Люди, які страждають на цукровий діабет, мають вищий ризик розвитку захворювання очей. Якщо рівень цукру в крові довгий час залишається зависоким, кришталик ока набрякає. Він також перетворює цукор в крові на сорбіт. Коли ця речовина накопичується в кришталику, людина бачить менш чітко, і може утворитися катаракта.

6. Проходьте профілактичні обстеження очей. Якщо вам від 40 до 64 років, варто проходити повний офтальмологічний огляд кожні 2-4 роки, а тим, кому за 65 років, – кожні 1-2 роки. Окуліст може виявити проблеми на ранній стадії.