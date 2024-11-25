Перш за все, забезпечте, щоб банки були герметично закриті

Якщо ви маєте намір зберігати квасолю без консервації, зробіть це належним чином. Перш за все, забезпечте, щоб банки були герметично закриті. Далі, зберігайте їх у прохолодному місці, де підтримується сухість і помірна температура. Якими способами можна зберігати квасолю, пише ТСН.

Заморожування може стати відмінним рішенням. Воно підходить не тільки для молодої м’якої квасолі, але і для зрілої та сухої. Складіть боби в пакети і відправте в морозилку, тоді взимку вона буде свіжою.

Скляна банка з герметичною кришкою також може стати в нагоді для зберігання квасолі. Якщо її висипати в банку, покласти зубчик часнику і щільно закрити кришку, ніяка живність не зазіхне на ваш урожай.

Пластикова пляшка підійде для зберігання ідеально висушеної чистої квасолі. На дно можна покласти часник і лавровий лист, вони відлякають шкідників і не вплинуть на смак бобів.

На горищі або у підвалі можна зберігати квасолю в стеблах. Щоб гризуни та інші шкідники не зазіхнули на врожай – стебла квасолі треба перекласти висушеним кропом.

Підсушіть у духовці зібрану квасолю – висока температура допоможе позбавитися всієї можливої живност" в бобах, а також личинок. А потім можна висипати квасолю у скляні банки чи пластикові ємності з кришкою.