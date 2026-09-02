Для тривалого зберігання оберіть темне, прохолодне та сухе місце з постійною вентиляцією

Зібрати цибулю та часник недостатньо для того, щоб запаси без проблем пролежали всю зиму. Важливими є правильний момент викопування, обережне поводження з головками та якісне просушування. Навіть невелика механічна травма або надмірна волога можуть стати причиною появи гнилі. Тому після збирання не варто поспішати переносити врожай у місце постійного зберігання, пише Deccoria.

Як визначити, що цибулю вже можна збирати

Головною ознакою стиглості цибулі є зміна її пера. Коли листя жовтіє, втрачає пружність і починає лягати на землю, рослина поступово завершує розвиток.

Огляньте також шийку цибулини. У стиглої рослини вона стає м'якшою та тоншою, а зелена частина вже не росте так активно.

Не обов'язково викопувати всю грядку в один день. Якщо частина рослин ще залишається зеленою, дайте їм дозріти та збирайте врожай поступово.

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Коли викопувати часник

Для часнику орієнтуйтеся на стан листя. Якщо нижня частина листків уже пожовкла й почала підсихати, а верхні залишаються зеленими, головки зазвичай уже достатньо сформувалися.

Для перевірки викопайте одну рослину. Розгляньте головку: зубчики мають бути сформованими, щільними, а зовнішні оболонки – добре прилягати до них.

Занадто раннє викопування може призвести до того, що головки не встигнуть набрати потрібного розміру. Водночас затягувати зі збиранням теж не варто, адже оболонки можуть почати руйнуватися, а головки стануть гірше зберігатися.

Як викопувати цибулю та часник без пошкоджень

Для збирання оберіть сухий день, бажано після кількох днів без значних опадів. Якщо ґрунт щільний, обережно підкопайте рослини садовими вилами, відступивши від головок.

Після цього витягніть цибулю або часник із землі без різких рухів. Не тягніть щосили за листя, адже воно може відірватися, залишивши головку в ґрунті.

Не стукайте головками одна об одну та не бийте їх об тверді предмети, щоб очистити від землі. Удари залишають непомітні пошкодження, через які під час зберігання може проникнути інфекція.

Якщо на головках залишилася земля, спочатку дайте їй підсохнути. Після цього її буде значно легше струсити руками або обережно очистити.

Як правильно сушити врожай

Після викопування не поспішайте складати цибулю та часник у ящики або переносити до підвалу. Найважливіше завдання на цьому етапі – добре просушити головки та шийки.

Розкладіть врожай тонким шаром у сухому, затіненому місці з хорошим рухом повітря. Для цього підійдуть навіс, веранда, сухий сарай або інше приміщення, де немає надмірної вологості.

Не залишайте головки надовго під палючим сонцем. Сильне нагрівання може негативно вплинути на зовнішні оболонки.

У середньому на сушіння може знадобитися близько двох-чотирьох тижнів. Якщо погода волога, цей період може бути довшим.

Зрозуміти, що цибуля та часник достатньо висохли, можна за кількома ознаками. Шийка має стати тонкою та сухою, корінці – ламкими, а зовнішні оболонки – сухими й такими, що легко шелестять.

Особливо уважно перевіряйте шийки. Якщо вони залишилися вологими, головки краще не закладати на тривале зберігання.

Коли можна плести цибулю та часник у коси

Цибулю та часник можна зберігати у вигляді кіс, але для цього важливо не пересушити стебла. Найзручніше плести тоді, коли вони вже втратили зайву вологу, але ще залишаються достатньо гнучкими.

Відберіть приблизно однакові за розміром головки та сформуйте коси. Після цього підвісьте їх у сухому, прохолодному й добре провітрюваному місці.

Такий спосіб зручний тим, що головки не лежать щільною купою, а повітря вільно циркулює навколо них.

Як зберігати цибулю та часник узимку

Для тривалого зберігання оберіть темне, прохолодне та сухе місце з постійною вентиляцією. Важливо захистити врожай не лише від надмірної вологості, а й від різких перепадів температури.

Зберігати цибулю та часник можна в сітках, кошиках, дерев'яних ящиках або підвішеними косами. Не насипайте головки надто товстим шаром і періодично перевіряйте запаси.

Головки, які почали псуватися, проростати або мають ознаки гнилі, відразу відокремлюйте від здорових.