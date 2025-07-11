У спекотному липні гортензії особливо чутливі до нестачі вологи

Гортензія – одна з найефектніших квіткових рослин, яка при належному догляді здатна цвісти протягом кількох місяців – від весни й аж до осені. Проте в середині літа ця красуня потребує особливої уваги, адже спека й посуха можуть серйозно зашкодити її зовнішньому вигляду та здоров’ю. Як доглядати за гортензією у липні, пише «24 Канал».

Полив: скільки і коли

У спекотному липні гортензії особливо чутливі до нестачі вологи. Щоб кущі не втрачали декоративності та не почали в’янути, ґрунт під ними слід щедро зволожувати – орієнтовно від 30 до 50 літрів води на кожну дорослу рослину щотижня. Найкраще використовувати дощову або підкислену воду.

Як утримати вологу

Зберегти вологу в землі допоможе мульчування. Для цього підійдуть кора дерев, торф, тирса або соснові голки. Оптимальна товщина шару мульчі – 5-7 см. Товстіший шар може ускладнити доступ кисню до коріння.

Підживлення: підтримка цвітіння

У липні варто підживлювати гортензію добривами, багатими на фосфор і калій – це стимулює тривале та рясне цвітіння. Можна використовувати комплексні мінеральні добрива для квітучих рослин. Хоча липневе підживлення не є критично необхідним, воно суттєво поліпшить стан рослини, особливо після спеки.

Підкислення ґрунту

Гортензії чудово ростуть на кислих ґрунтах, тому нейтральний або лужний тип землі потребує корекції. Раз на 2-3 тижні можна поливати рослину слабким розчином лимонної кислоти (20 г на 10 л води) або яблучного оцту (100 мл на 10 л води).

Чого не варто робити

У середині літа не слід обрізати гортензію, особливо якщо мова йде про сорти, які формують квіти на старих пагонах. Неправильна обрізка в цей період може позбавити вас цвітіння наступного року.