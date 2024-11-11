Зробіть коту подарунок - міні-будиночок своїми руками менше, ніж за годину

У кожного котика має бути своє котяче дерево. Воно дає змогу дряпати і дряпатися, гратися (полювати) і відпочивати. Іншими словами – задовольняє усі природні потреби кота. Опікунка котика Діана Рамбле розповідає у своєму блозі, як зробити котяче дерево самотужки, коли, до того ж, ви маєте обмежений простір.

Котяче дерево з високого табурету

Вам не доведеться виконувати роботи по дереву чи шукати професійні інструменти, щоб потішити свого кота новим будиночком-деревом. Але котик отримає м’яке кубельце, з висоти якого добре пильнувати територію, зручний гамак, де можна солодко подрімати, і місце, що можна дряпати і не отримати за це на горіхи.

Потрібні матеріали:

високий табурет або барний стілець;

тканина для оббивки і гамака, можна взяти фліс;

подушка для стільця;

джут;

щітка для волосся з м’якої щетини;

іграшки для котів на паличці;

клейовий пістолет і палички клею до нього;

ножиці;

ручна пила;

степлер;

вимірювальна стрічка.

Процес будівництва котячого дерева

Як змайструвати котяче дерево з табурета

Ось покроковий план дій:

навколо однієї ніжки обмотайте і приклейте за допомогою клейового пістолета джут;

у щітки відпиляйте ручку, якщо є, а частину з щетиною приклейте до іншої ніжки стільця;

виріжте шматок тканини, трохи більший за діаметр подушки, обмотайте сидіння і закріпіть тканину за допомогою степлера;

відкріпіть від котячої іграшки паличку, залиште тільки висячу частину (пір’я, мишку тощо) та прикріпіть під сидінням;

виріжте два квадратних шматки тканини для гамака із запасом для зав’язок, зшийте їх між собою і прив’яжіть до ніжок табурету подвійним вузлом.

Процес будівництва котячого дерева

Це веселий котячий будинок на дереві, де є місце для дряпання, є об що потертись, де відпочити та чим побавитись. Найкраще таке саморобне котяче дерево підійде для невеликих котів або ж можна зафіксувати його до підлоги.

процес будівництва котячого дерева

За потреби, можна легко замінити деталі такого дерева, якщо вони зносяться або набриднуть вашому котику.