Як зробити будиночок-дерево для кота з підручних матеріалів: інструкція
У кожного котика має бути своє котяче дерево. Воно дає змогу дряпати і дряпатися, гратися (полювати) і відпочивати. Іншими словами – задовольняє усі природні потреби кота. Опікунка котика Діана Рамбле розповідає у своєму блозі, як зробити котяче дерево самотужки, коли, до того ж, ви маєте обмежений простір.
Котяче дерево з високого табурету
Вам не доведеться виконувати роботи по дереву чи шукати професійні інструменти, щоб потішити свого кота новим будиночком-деревом. Але котик отримає м’яке кубельце, з висоти якого добре пильнувати територію, зручний гамак, де можна солодко подрімати, і місце, що можна дряпати і не отримати за це на горіхи.
Потрібні матеріали:
- високий табурет або барний стілець;
- тканина для оббивки і гамака, можна взяти фліс;
- подушка для стільця;
- джут;
- щітка для волосся з м’якої щетини;
- іграшки для котів на паличці;
- клейовий пістолет і палички клею до нього;
- ножиці;
- ручна пила;
- степлер;
- вимірювальна стрічка.
Процес будівництва котячого дерева
Як змайструвати котяче дерево з табурета
Ось покроковий план дій:
- навколо однієї ніжки обмотайте і приклейте за допомогою клейового пістолета джут;
- у щітки відпиляйте ручку, якщо є, а частину з щетиною приклейте до іншої ніжки стільця;
- виріжте шматок тканини, трохи більший за діаметр подушки, обмотайте сидіння і закріпіть тканину за допомогою степлера;
- відкріпіть від котячої іграшки паличку, залиште тільки висячу частину (пір’я, мишку тощо) та прикріпіть під сидінням;
- виріжте два квадратних шматки тканини для гамака із запасом для зав’язок, зшийте їх між собою і прив’яжіть до ніжок табурету подвійним вузлом.
Процес будівництва котячого дерева
Це веселий котячий будинок на дереві, де є місце для дряпання, є об що потертись, де відпочити та чим побавитись. Найкраще таке саморобне котяче дерево підійде для невеликих котів або ж можна зафіксувати його до підлоги.
процес будівництва котячого дерева
За потреби, можна легко замінити деталі такого дерева, якщо вони зносяться або набриднуть вашому котику.