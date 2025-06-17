Перевага ловчих поясів у тому, що вони зменшують кількість шкідників без застосування сильних хімічних препаратів

Захист саду від шкідників – одне з найважливіших завдань для будь-якого садівника. Існує багато способів боротьби, але одним із найпростіших і водночас ефективних є використання ловчих поясів для дерев. Це спеціальні стрічки, які обгортають навколо стовбура і які перешкоджають комахам підніматися в крону, де вони живляться і відкладають яйця. Як можна зробити такі пастки самостійно, пише Agromarket.

Як саме працюють ці пояси

Вони служать фізичним бар’єром: комахи, які хочуть піднятися догори, потрапляють у пастку або залишаються на поясі, або повертаються назад. Особливо це корисно в періоди активності гусениць, мурах, попелиці та інших шкідників плодових дерев.

Перевага ловчих поясів у тому, що вони зменшують кількість шкідників без застосування сильних хімічних препаратів. Через це їх часто використовують у екологічному та органічному садівництві. Крім того, це доступний і економний метод, який можна комбінувати з іншими способами захисту.

Види ловчих поясів

Існує три основних типи.

Сухі пояси – виготовляють із натуральних матеріалів, як мішковина, папір чи солома. Їх щільно обертають навколо стовбура. Комахи шукають у них укриття, а через 7-10 днів пояс знімають і спалюють разом зі шкідниками.

Липкі пояси – найпоширеніші. Це стрічки з липким шаром, який утримує комах, що намагаються піднятися вгору. Вони добре працюють проти мурах та гусениць, а липкість зберігається навіть після дощу.

Отруйні пояси – містять інсектицид, який вражає шкідників при контакті. Використовують їх обережно, особливо в екосистемах, де хочуть мінімізувати шкоду навколишньому середовищу.

Є також спеціальні ловчі пояси для боротьби з мурахами, які часто допомагають поширювати попелицю.

Чому варто застосовувати ловчі пояси

Це біологічний спосіб боротьби, який не шкодить корисним комахам, як бджоли. Захищає врожай, не даючи шкідникам дістатися плодів. Доступний та простий у використанні – можна навіть зробити пояс власноруч. Поєднується з іншими методами догляду за садом. Покращує екологічний стан саду і підвищує його стійкість.

Як зробити ловчий пояс своїми руками

Для цього знадобляться: смуга мішковини або паперу шириною 20-30 см, мотузка, клей (наприклад, садовий чи каніфоль), плівка для липких поясів.

Очищаємо стовбур від моху та бруду. Обертаємо матеріал навколо стовбура і міцно закріплюємо мотузкою. Якщо робите липкий пояс, наносимо клей посередині смуги шириною 5-10 см. Перевіряємо пояс через 7-10 днів і замінюємо або поновлюємо клей.

Коли ставити ловчі пояси

Навесні (початок березня) – коли личинки починають рухатися по стовбуру. Влітку (кінець червня) – для боротьби з першою хвилею плодожерки. Восени (вересень) – коли комахи шукають місця для зимівлі.

Висота установки приблизно 40-60 см від землі. Важливо стежити, щоб не було щілин, через які шкідники можуть пройти.