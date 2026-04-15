Невеликий двір часто виглядає ще меншим через неправильне розміщення рослин і відсутність структури. Коли всі елементи розташовані на одному рівні, простір сприймається пласким і позбавленим глибини. Як візуально розширити подвір’я, пише Real Simple.

Метод 1: багаторівнева висота рослин.

Щоб створити відчуття простору, важливо використовувати рослини різної висоти. Це допомагає сформувати природну перспективу і зробити ділянку візуально глибшою.

Високі рослини варто розміщувати вздовж парканів або стін. Середні – у центральній частині композиції, а низькорослі – ближче до переднього плану.

Додатково можна використовувати підняті грядки, кашпо різної висоти та контейнерні композиції. Вони додають об’єму і структурують простір.

Метод 2: правильне використання кольорів.

Колір відіграє важливу роль у сприйнятті простору. Світлі відтінки візуально розширюють ділянку, тоді як темні створюють ефект глибини.

Світлі квіти краще висаджувати на передньому плані. Вони роблять простір відкритішим і легшим. Темніші рослини та живоплоти варто розміщувати по краях ділянки, це допомагає «відсунути» межі двору.