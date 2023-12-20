Щоб продовжити термін служби натурального вінка, час від часу освіжайте його зелень водою або нанесіть прозорий герметик

Різдвяний вінок своїми руками – бюджетний та креативний спосіб створити святковий декор. Крім того, самостійне виготовлення такого віночка має заспокійливий і певною мірою терапевтичний ефект. Та й ні в кого більше не буде такого декору, як у вас. «Зелена садиба» розповідає про різні ідеї створення різдвяного віночка та дає корисні поради.

Основа для вінка

У продажу можна знайти вже готові рішення, але можна використати й підручні матеріали.

1. Солома – класичний вибір. Вона доступна і піддається біологічному розкладанню. З соломою легко працювати, що робить її гарним вибором для новачків. Однак враховуйте, що солома буває брудною і з часом може розсипатись.

2. Дріт – простий і доступний варіант. Можна переробити дротяну вішалку, зігнувши її в круглу форму.

3. Вінок із виноградної лози має природний вигляд та ідеально вписується в стиль кантрі.

4. Вінкові форми з пінопласту легкі та можуть мати різні розміри. Для створення святкового вигляду їх можна обтягнути тканиною, стрічкою або зеленню.

5. Акванудли – це довгі гнучкі циліндри, зроблені з синтетичної піни, які використовуються для тренувань у воді. Вони бюджетні, їх можна знайти в спортивних магазинах. Створіть з акванудлу круглу форму, з’єднавши кінці, оберніть таку основу чимось декоративним.

6. Можна вирізати круглу форму з міцного картону, накрити його тканиною, мішковиною або декоративним папером відповідно до вашого дизайну.

7. Використовуйте свіжі хвойні гілки як традиційну та ароматну основу різдвяних віночків. Прикріпіть їх до дротяного каркаса або просто зв’яжіть разом, щоб утворити круглу форму.

8. Ви можете використати як внутрішнє, так і зовнішнє кільце п’ялець для вишивання. Ще краще взяти їх два, щоб форма була більш об’ємна.

Стиль вінка

Традиційні хвойні вінки – безпрограшний класичний вибір. Як основу використовуйте свіжі гілки хвойних порід або кріпіть їх до основи з інших матеріалів. Прикрасьте їх сосновими шишками, червоними ягодами та святковими бантами, щоб створити елегантний вигляд.

Вплетіть стрічки з мішковини у вінок із виноградної лози та додайте соснові гілочки, джгут і маленькі ялинкові прикраси – отримаєте чарівний різдвяний віночок в сільському стилі.

Використовуйте кільця з березових гілок або з виноградної лози, а потім прикрасьте їх шишками, жолудями та штучним снігом для «зимового» ефекту, щоб отримати віночок в природному стилі.

Обмотайте об’ємну основу старим в’язаним шарфом, додайте новорічні прикраси у вигляді сніжинок – і отримайте х’юге-віночок.

Сформуйте штучні гілки евкаліпта (можна купити в магазинах декору) в круглу форму, закріпіть їх на дротяному каркасі та додайте оксамитову або атласну стрічку для вишуканості – вийде вінок у сучасному стилі.

Поради щодо створення різдвяного віночка

Клейовий пістолет – швидке та надійне кріплення. Якщо ви часто щось створюєте руками, інвестуйте в якісний пістолет для гарячого клею.

Флористичний дріт або кабельні стяжки – для непомітного кріплення. Такий метод кріплення забезпечує надійність без шкоди для естетики.

Щоб продовжити термін служби натурального вінка, час від часу освіжайте його зелень водою або нанесіть прозорий герметик. Це запобігає швидкому висиханню природних матеріалів та зберігає яскраві кольори.

Якщо ви використовуєте шишки у декорі, їх потрібно попередньо вимити. Щоб шишки відкрилися, замочіть їх в теплій воді на кілька годин і дайте висохнути.

Ви можете використовувати для створення своїми руками різдвяних віночків текстиль, штучне хутро, ялинкові прикраси, нитки, штучні квіти, бантики і навіть корки від пляшок.