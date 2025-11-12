Для домашнього розпушувача знадобляться доступні інгредієнти, які завжди є на кухні

Закінчився магазинний розпушувач, а бігти за ним не хочеться? Вихід є – приготувати його власноруч вдома. Такий розпушувач не лише економний, а й повністю натуральний, без додаткових ароматизаторів чи консервантів. Він ідеально підходить для випічки печива, кексів, млинців і будь-якого тіста, яке потребує підняття. Як приготувати, пише Сookpad.

Що потрібно для приготування розпушувача

Для домашнього розпушувача знадобляться доступні інгредієнти, які завжди є на кухні:

лимонна кислота – 3 ст. л.;

сода – 5 ст. л.;

борошно – 12 ст. л.

Усі пропорції можна вимірювати столовою ложкою без гірки.

Покроковий рецепт