Розпушувач для тіста можна зробити легко власноруч: вам треба тільки три інгредієнти
Закінчився магазинний розпушувач, а бігти за ним не хочеться? Вихід є – приготувати його власноруч вдома. Такий розпушувач не лише економний, а й повністю натуральний, без додаткових ароматизаторів чи консервантів. Він ідеально підходить для випічки печива, кексів, млинців і будь-якого тіста, яке потребує підняття. Як приготувати, пише Сookpad.
Що потрібно для приготування розпушувача
Для домашнього розпушувача знадобляться доступні інгредієнти, які завжди є на кухні:
- лимонна кислота – 3 ст. л.;
- сода – 5 ст. л.;
- борошно – 12 ст. л.
Усі пропорції можна вимірювати столовою ложкою без гірки.
Покроковий рецепт
Лимонну кислоту потрібно подрібнити до порошкоподібного стану у кавомолці або ступці. Це дозволить рівномірно змішати її з іншими інгредієнтами.
У мисці змішайте лимонну кислоту, соду і борошно. Потім просійте суміш, щоб позбутися грудочок і отримати однорідний порошок.
Добре перемішайте суміш ще раз і пересипте у суху баночку з щільною кришкою. Зберігати розпушувач потрібно в сухому, прохолодному місці. Він готовий до використання у будь-якій випічці.