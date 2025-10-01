Завдяки оцту тісто виходить еластичним та не буде липнути до рук

Багато хто готує пельмені, але не завжди вдається зробити ідеальне тісто. Раніше господині мали свій секрет і додавали у масу оцет.

У чому роль оцту?

Для тіста брали 450 грамів борошна, яйце, воду, одну столову ложку олії, чайну ложку солі та дві столові ложки оцту. Яйце змішували з олією та оцтом, а потім солили та вливали нагріту воду. Після цього поступово у цю масу додавали борошно та вимішували тісто.

Завдяки оцту тісто виходить еластичним та не буде липнути до рук. Крім того, тісто з оцтом навряд чи розвариться. Проте важливо пам’ятати, що перш ніж ліпити пельмені, тісто потрібно залишити в поліетиленовому пакеті в холодильнику на пів години.