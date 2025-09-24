Причин для цього є кілька – і більшість з них можна виправити

Нерідко трапляється, що пельмені, які ви так старанно робили, просто розварюються в каструлі. Причин для цього є кілька – і більшість з них можна виправити. ТСН розповідає, що робити, щоб пельмені не розварювалися.

Основні причини розварювання

Тісто недостатньо вимішане. Тісто потрібно добре місити, щоб воно стало еластичним. Також дехто радиться додавати до тіста крижану воду, завдяки їй воно вийде еластичним та пружним, а також добре триматиме потрібну форму. Погано зліплені краї. Якщо краї пельменів не щільно склеєні, утворюватимуться мікроскопічні отвори, через які начинка виходитиме назовні. Щоб краї краще злипалися і потім не розварювалися, перед склеюванням їх потрібно злегка змочити водою і кожен пельмень ще на етапі формування необхідно міцно притиснути. Велика кількість пельменів в каструлі. Під час варіння не рекомендується кидати до каструлі одразу велику кількість пельменів. Особливо, якщо вони були попередньо замороженими, адже це різко знизить температуру води.

Як варити пельмені, щоб уникнути розварювання

Щоб зварити пельмені, потрібно взяти велику каструлю, закип’ятити в ній воду, посолити та засипати необхідну кількість пельменів. Одразу перемішати їх, щоб вони не прилипли до дна. Також можна додати у воду кілька крапель олії – ця хитрість запобігає злипанню.