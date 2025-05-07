Водяна баня – це базова кулінарна техніка, яка дозволяє рівномірно нагрівати продукти до температури плавлення або кипіння

Часто в рецептах ви можете прочитати: «розтопіть масло на водяній бані». Проте не всі розуміють, що таке водяна баня та як її зробити. Shuba розповідає, як зробити водяну баню в домашніх умовах.

Водяна баня – це базова кулінарна техніка, яка дозволяє рівномірно нагрівати продукти до температури плавлення або кипіння. При цьому продукт не контактує з вогнем чи водою напряму.

Як зробити водяну баню вдома?

Візьміть каструлю та миску різних розмірів. У каструлю налийте воду та поставте на вогонь. У миску, яка повинна бути меншою, додайте продукт, який потрібно тримати на водяній бані. Поставте миску в каструлю. Менша посудина має кріпитися так, щоб торкатися дном води, але не занурюватися в більшу каструлю до дна.

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