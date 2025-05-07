Що таке водяна баня в кулінарії та як зробити її самостійно: інструкція
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Часто в рецептах ви можете прочитати: «розтопіть масло на водяній бані». Проте не всі розуміють, що таке водяна баня та як її зробити. Shuba розповідає, як зробити водяну баню в домашніх умовах.
Водяна баня – це базова кулінарна техніка, яка дозволяє рівномірно нагрівати продукти до температури плавлення або кипіння. При цьому продукт не контактує з вогнем чи водою напряму.
Як зробити водяну баню вдома?
Візьміть каструлю та миску різних розмірів. У каструлю налийте воду та поставте на вогонь.
У миску, яка повинна бути меншою, додайте продукт, який потрібно тримати на водяній бані.
Поставте миску в каструлю. Менша посудина має кріпитися так, щоб торкатися дном води, але не занурюватися в більшу каструлю до дна.
Корисні поради
Використовуйте правильний посуд – він має бути з товстими стінками, виготовлений із нержавіючої сталі, адже чавунний, керамічний чи емальований може зіпсувати продукти.
Контролюйте температурний режим – потрібно прогрівати продукт рівномірно, тому для цього час від часу помішуйте його.
Захистіть руки – пара може обпекти ваші руки, тому варто подбати про їх захист.