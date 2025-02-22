На ранніх термінах визначити, чи вагітна собака, неможливо

Вагітність у собаки – це відповідальний період для власника. У цей час змінюється все: харчування, догляд, рівень активності. I-pets розповідає, як визначити вагітність на ранніх стадіях, щоб забезпечити улюблениці необхідний догляд.

Тривалість вагітності у собак

Термін вагітності коливається приблизно від 53 до 71 доби залежно від індивідуальних особливостей, зокрема від її розміру та породної приналежності. Так, виношування щенят у самки німецької вівчарки чи сенбернара буде довшим, ніж у йоркширського тер’єра чи померанського шпіца.

Завагітніти собака може лише в період еструсу (однієї з фаз статевого циклу), що становить від 7 до 14 днів. Проте сама тічка, під час якої спостерігаються кров’янисті виділення, може тривати до трьох тижнів, а іноді навіть більше. Те, наскільки часто у собаки виникає період полювання, тобто стану, коли вона підпускає самця для спарювання, залежить від породи та розмірів тварини.

Як зрозуміти, що собака вагітна

На ранніх термінах визначити, чи вагітна собака, неможливо. Крім того, деякі симптоми вагітності можуть бути схожими на ознаки різних патологічних станів. Однак, якщо ви уважно стежите за здоров’ям вихованця і помічаєте ті чи інші зміни, то через деякий час ви зможете припустити, що ваша собака вагітна.

Перші ознаки вагітності у собак

Найраніший термін, коли можуть проявитися перші ознаки вагітності, настає через 2 тижні після в’язки. Як правило, це не зовнішні прояви, а зміни у поведінці. Симптоматика стає яскравішою коли збільшується термін. Отже, ви можете помітити такі ознаки вагітності у собаки:

Втрата апетиту. Ваша улюблениця може менше їсти, а часом і зовсім відмовлятися від їжі. Це пояснюється гормональною перебудовою організму, тому про це не варто переживати. Через деякий час ви помітите, що апетит у собаки повертається. Нудота та блювання. Цей симптом також є наслідком гормональних змін і продовжується протягом першого місяця вагітності. У цей час дуже важливо забезпечити собаці постійний доступ до питної води. Зміна поведінки. Поведінка тварини після настання вагітності непередбачувана. Одні стають дуже доброзичливими та лагідними, інші постійно сплять, треті починають уникати контакту. Крім того, потрібно бути й обережними: деякі собаки стають надто чутливими та можуть почати проявляти агресію. Зміни молочних залоз. Цей симптом одна із головних ознак в тих сук, які не вперше виношують потомство. Колір і розмір сосків починають змінюватися: вони стають червоними та помітно збільшуються. Виділення. Про успішну вагітність можуть свідчити виділення зі статевих шляхів. У нормі вони мають бути прозорими. Допускаються невеликі прожилки крові. Якщо з піхви собаки починають виділятися чорні, зелені або яскраві кров’яні згустки – терміново зверніться до ветеринара.

Звичайно, найкращий спосіб підтвердити вагітність – це відвідати ветеринарну клініку, в якій фахівці продіагностують вашу улюбленицю.