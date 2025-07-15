Це не природне явище, а сигнал про проблеми, які можуть вплинути на врожай та дерева

У середині літа садівники часто помічають, що яблука починають масово опадати ще до дозрівання. Це не природне явище, а сигнал про проблеми, які можуть вплинути на врожай та дерева. «Сусідка» розповідає, як зупинити передчасне опадання яблук.

Основні способи, як цьому заради

Комплексний підхід – запорука успіху. Потрібно почати з базових, але важливих речей. Організуйте правильний полив: краще поливати дерева рідше, але рясніше, промочуючи ґрунт на глибину 50-60 см. Важливо після поливу замульчувати пристовбурні кола скошеною травою або компостом – це допоможе зберегти дорогоцінну вологу.

Також важливо регулярно оглядати дерева. Як тільки ви побачили перші ознаки шкідників, не потрібно зволікати. Не забувайте про санітарну чистку: негайно збирайте та знищуйте всю падалицю. Кожне гниле яблуко на землі – це інкубатор для хвороб та шкідників на наступний сезон.

Яблуню потрібно підгодовувати калійно-фосфорними добривами, щоб зміцнити її та дати сили виносити врожай. Якщо гілки гнуться під вагою плодів, потрібно одразу встановити міцні підпори, щоб зменшити навантаження.

Однак, якщо опадання плодів вже почалося, найкращим рішенням буде частковий збір врожаю. Обережно зніміть найбільші плоди, які вже почали дозрівати. Таким чином ви не лише врятуєте їх від падіння, але й перенаправите поживні речовини до менших яблук, що залишилися на гілках.