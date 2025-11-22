Манну кашу, яка має ніжну кремову консистенцію без грудочок, можна легко приготувати – якщо дотримуватися кількох перевірених правил. ТСН розповідає, як зварити манну кашу без грудочок.

Головні поради, щоб уникнути грудочок

Однією з головних помилок є засипання манки безпосередньо в кипляче молоко. Якщо робити так, це призведе до миттєвого злипання крупи і формування грудок. Тому засипати манку треба не в киплячу, а в холодну або ледь теплу рідину. Цей спосіб дозволить крупі рівномірно розбухати та запобігає утворенню небажаних грудочок.

Також ви можете спробувати попередньо замочити крупу. Для цього потрібно всипати манку в холодну рідину та залишити на 10-15 хвилин. Окрім цього, щоб мінімізувати можливість утворення грудочок, перед додаванням до рідини манку можна змішати в окремій місткості з невеликою кількістю холодного молока або води до пастоподібної маси, і лише потім ввести цю суміш у гарячу рідину, постійно помішуючи.