Лаванда покращує якість сну й усуває безсоння

Деякі садові рослини на зиму можна заносити додому і вирощувати на підвіконні. Вони можуть стати гарним джерелом свіжої зелені, але є рослина, яка допоможе поліпшити якість сну – лаванда, розповідає Ukr.Media.

Однією з головних переваг використання лаванди як домашньої рослини є заспокійливий ефект. Лаванда покращує якість сну й усуває безсоння. Також рослина знімає нервове напруження і втому.

Найкращий час для вкорінення живців лаванди – після цвітіння в жовтні. Але якщо пагін ще квітучий, то потрібно акуратно зрізати верхню частину з квітами. Для вкорінення підходять однорічні гілки.

10-сантиметровий пагін знизу очищається від листя на 5 сантиметрів, верхнє листя буде живити живець. Заглиблюємо пагін до листя в заздалегідь підготовлений із землею горщик. В один горщик можна посадити відразу кілька живців лаванди.

Накриваємо лаванду пакетом і ставимо в тепле добре освітлене місце для подальшого вкорінення. Через 30 днів рослина вкорениться, і її можна використовувати як домашню квітку. Детальніше про різні види посадки лаванди в горщики ми розповідали раніше в іншому матеріалі.