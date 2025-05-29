Базилік широко відомий як кулінарна приправа, однак у відкритому ґрунті він ще й чудово виглядає

У спекотну пору року не всі звичні нам види зелені почуваються комфортно. Якщо петрушка й кріп втрачають свіжість під палючим сонцем, то деякі менш відомі культури не лише добре переносять спеку, а й додають нових відтінків смаку вашим стравам. Про яку зелень йдеться, пише «Сенсація».

Амарант

Часто цю рослину вирощують як декоративну через яскраве листя та суцвіття. Та насправді амарант має ще й харчову цінність: його насіння можна додавати в супи, каші, домашнє печиво або використовувати як натуральну добавку в м’ясні страви. Рослина невибаглива у догляді та добре почувається як на городі, так і на клумбі. Насіння перед посівом радять замочити у теплій воді, а потім змішати з піском. Сіяти потрібно на глибину до 2 см, злегка присипати землею та полити.

Рукола

Ця зелень надає стравам яскравого, трохи горіхового й гіркуватого смаку. Її можна використовувати свіжою у салатах або додавати до гарячих страв – пасти, піци, бутербродів. Вирощувати руколу не складно: її сіють у відкритий ґрунт двічі на рік – навесні та ближче до осені. Перші сходи з’являються вже через кілька днів після посіву. Важливо дотримуватися відстані: насіння висівають із кроком у 5 см, а міжряддя залишають приблизно 30 см.

Базилік

Базилік широко відомий як кулінарна приправа, однак у відкритому ґрунті він ще й чудово виглядає. Його можна вирощувати не лише на грядці, а й у вазонах або на підвіконні. Розмножується базилік не тільки насінням: живці зі свіжої рослини, навіть придбаної в магазині, можна легко вкорінити у воді. Додайте трішки стимулятора росту коренів, і вже за кілька днів з’являться корінці. Висаджений біля томатів, базилік додатково захищає рослини від шкідників завдяки своїм ефірним оліям.