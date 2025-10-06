Гриби, у яких ви не впевнені на 100%, не слід збирати

Жовтень – це час для грибного «тихого полювання», якщо дозволяє погода. Після дощів гриби можуть заполонити увесь ліс. УНІАН розповів, які саме гриби можна збирати у жовтні.

Що можна збирати у жовтні?

Опеньки.

Вони ростуть рясно, люблять молоді посадки та їх часом можна зустріти в несподіваних місцях. Проте потрібно бути уважними, оскільки є ще й несправжні опеньки.

Фото «В лісі»

Білі гриби.

Білий гриб також ще зустрічається в цю пору, хоча у нього розпал сезону розпочинається трохи раніше. Найчастіше білий гриб ховається в моху та лишайниках, а росте зазвичай у хвойних лісах, а також змішаних.

Фото «В лісі»

Маслюки.

Маслюки люблять теплу погоду та найчастіше ростуть у хвойних лісах, хоча їх можна знайти і в змішаних молодих посадках. Маслюків є кілька видів, зокрема є й несправжні. Тому будьте обережні: крихкі гриби, які погано пахнуть, мають неапетитний вигляд, хоча зовні можливо й схожі на маслюки, краще не брати. Та і загалом ті гриби, у яких ви не впевнені на 100%, не слід збирати.

Фото «В лісі»

Польські гриби.

Польські гриби також часто трапляються в наших лісах, і найчастіше у хвойних. Вони люблять піщані ґрунти, встелені хвойними голками. Проте їх можна сплутати з несправжнім польським грибом. Основні відмінності його від їстівного – це рожевий відтінок нижнього капелюшка. Також трапляється отруйний сатанинський гриб, схожий на польський – у нього ніжка червонуватого кольору, що переходить у помаранчевий.

Фото «В лісі»

Гливи.

Гливи ростуть пучками аж до грудня, а найчастіше трапляються на березі, а також на сосні, вербі. Гливи також часто називають устричний гриб, через його схожість з устрицями та м’який смак.

Фото Womans World

Дощовики.

Незвичайні на вигляд гриби недосвідченим грибникам можуть здатися неїстівними, але це просто гриб-дощовик. Так само як і опеньки, він полюбляє повалені дерева та старі пеньки, росте сім’ями на відкритому ґрунті.

Фото «В лісі»