Не пропустіть сезон: які гриби можна збирати у жовтні
Жовтень – це час для грибного «тихого полювання», якщо дозволяє погода. Після дощів гриби можуть заполонити увесь ліс. УНІАН розповів, які саме гриби можна збирати у жовтні.
Що можна збирати у жовтні?
Опеньки.
Вони ростуть рясно, люблять молоді посадки та їх часом можна зустріти в несподіваних місцях. Проте потрібно бути уважними, оскільки є ще й несправжні опеньки.
Фото «В лісі»
Білі гриби.
Білий гриб також ще зустрічається в цю пору, хоча у нього розпал сезону розпочинається трохи раніше. Найчастіше білий гриб ховається в моху та лишайниках, а росте зазвичай у хвойних лісах, а також змішаних.
Фото «В лісі»
Маслюки.
Маслюки люблять теплу погоду та найчастіше ростуть у хвойних лісах, хоча їх можна знайти і в змішаних молодих посадках. Маслюків є кілька видів, зокрема є й несправжні. Тому будьте обережні: крихкі гриби, які погано пахнуть, мають неапетитний вигляд, хоча зовні можливо й схожі на маслюки, краще не брати. Та і загалом ті гриби, у яких ви не впевнені на 100%, не слід збирати.
Фото «В лісі»
Польські гриби.
Польські гриби також часто трапляються в наших лісах, і найчастіше у хвойних. Вони люблять піщані ґрунти, встелені хвойними голками. Проте їх можна сплутати з несправжнім польським грибом. Основні відмінності його від їстівного – це рожевий відтінок нижнього капелюшка. Також трапляється отруйний сатанинський гриб, схожий на польський – у нього ніжка червонуватого кольору, що переходить у помаранчевий.
Фото «В лісі»
Гливи.
Гливи ростуть пучками аж до грудня, а найчастіше трапляються на березі, а також на сосні, вербі. Гливи також часто називають устричний гриб, через його схожість з устрицями та м’який смак.
Фото Womans World
Дощовики.
Незвичайні на вигляд гриби недосвідченим грибникам можуть здатися неїстівними, але це просто гриб-дощовик. Так само як і опеньки, він полюбляє повалені дерева та старі пеньки, росте сім’ями на відкритому ґрунті.
Фото «В лісі»
