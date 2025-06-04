Бобові культури: квасоля, горох, сочевиця, не потребують додаткового азотного живлення

Не всі овочі та городні культури потребують підживлення в червні. Для окремих видів воно може бути навіть шкідливим: замість очікуваного результату ви отримаєте менший або неякісний урожай. Щоб уникнути зайвих втрат і не нашкодити рослинам, варто знати, які культури краще залишити без додаткового живлення в цей період, пишуть «Добрі новини».

Підживлення в середині літа зовсім не потрібне культурам, які мають короткий вегетаційний період і завершують ріст вже на початку літа. До таких належать, наприклад, редис і шпинат. Їх зазвичай вирощують на родючих ґрунтах, тому додаткове живлення під час росту для них зайве. У випадку недостатньо поживного ґрунту краще внести добрива ще до посіву. Якщо ж підживлювати пізніше, особливо в спеку, рослини можуть піти в стрілку, а не сформувати повноцінний урожай.

Не рекомендується також активно підживлювати ранню капусту, яка вже формує головки. Невелика доза калію чи фосфору – допустима, але лише в помірних кількостях. Якщо сумніваєтеся в дозуванні, краще взагалі утриматися від добрив, ніж перенаситити ґрунт.

Бобові культури: квасоля, горох, сочевиця також не потребують додаткового азотного живлення. Ці рослини здатні самостійно фіксувати азот з повітря за допомогою бульбочкових бактерій на корінні. У цьому випадку органічні підживлення, наприклад, розведені у воді настої, можуть бути доречними, але лише у вологу землю та в обмежених кількостях.

Що стосується розсади теплолюбних культур (помідорів, перців і огірків), то, якщо вони вже прижилися й активно ростуть, варто переглянути склад добрив. У червні їм потрібні фосфор, калій і кальцій, а не азот. Його надлишок може призвести до надмірного росту листя замість формування зав’язей і плодів. У деяких випадках краще повністю відмовитись від підживлення, навіть якщо здається, що воно принесе користь.